Top Infos Rewmi du 11 01 2022: La pandémie du Covid a fait baisser la consommation de préservatifs…Le Cnra a mis en demeure la Rfm, Rewmi Fm et Africa 7 après avoir constaté que ces radios ont retransmis en direct le match opposant le Cameroun au Burkina Faso….

Un vaccin anti-omicron en mars

Le patron du laboratoire Pfizer a assuré lundi qu’une version du vaccin contre le Covid-19 adaptée au variant Omicron sera au besoin prête en mars tandis que son homologue chez Moderna a évoqué la préparation d’un vaccin similaire pour l’automne. « Je ne sais pas si on en aura besoin, je ne sais pas si, ni comment il sera utilisé, mais nous seront prêts. L’usine a déjà commencé la production », a déclaré Albert Bourla sur la chaîne financière américaine CNBC. Il avait indiqué, dès fin novembre, que son entreprise avait déjà commencé à travailler sur une nouvelle version du vaccin ciblant plus spécifiquement Omicron. « Nous espérons pouvoir arriver à un produit qui protégera beaucoup mieux contre les infections en particulier, car la protection contre les hospitalisations et les cas sévères est assez raisonnable avec les vaccins actuels si vous avez eu la troisième dose », a expliqué Albert Bourla lundi.

Pénurie de préservatifs

La pandémie du Covid a fait baisser la consommation de préservatifs. C’est le constat que dresse, amer, le PDG de la société malaisienne Karex, Goh Miah Kiat, interviewé par le magazine « Nikkei Asia ». La société malaisienne produit habituellement plus de 5,5 milliards de préservatifs par an et opère dans 140 pays, ce qui en fait l’un des plus gros fabricants de préservatifs au monde, mais Goh Miat Kiat a déploré que la demande pour ses produits avait diminué de 40 % lors des deux dernières années. En 18 mois, l’action de l’entreprise a perdu 18%. Pour la première fois depuis 2013, Karex a présenté des résultats négatifs au terme de son exercice décalé qui s’est clôturé en juin. En cause, selon lui : les confinements ont entraîné la fermeture temporaire des hôtels ou motels, qui sont des endroits où, dans les pays en voie de développement, de nombreux couples se retrouvent habituellement pour trouver un peu d’intimité, hors des maisons généralement surpeuplées. Les gouvernements ont également contribué à la récession : « Une grande partie (des préservatifs, NDLR) est distribuée par les gouvernements du monde entier, lesquels ont considérablement réduit » la distribution depuis la pandémie, a-t-il déclaré.

CNRA

Le Cnra a mis en demeure la Rfm, Rewmi Fm et Africa 7 après avoir constaté que ces radios ont retransmis en direct le match opposant le Cameroun au Burkina Faso du 9 janvier 2022, «sans en avoir acquis au préalable les droits ». Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel leur demande «de ne plus diffuser un match de la Can Cameroun 2021, y compris les matchs de ce jour, tant que les justificatifs de l’acquisition de droits y relatifs ne sont pas mis à la disposition du Conseil ». Selon le Cnra, «le non-respect de la mise en demeure expose les radios concernées aux sanctions prévues par la loi ». Le Cnra rappelle « qu’aucun média (radio ou télévision) en dehors de la Rts ne sera autorisé à diffuser un match sans en avoir acquis les droits auprès de l’Uar ».

Arrestation

Le début de la campagne électorale a été émaillé par des échauffourées entre les camps de Bamba Fall et de Cheikh Tidiane Ba. La police a interpellé une dame dans les rangs du maire sortant qui dénonce un acte arbitraire. « Ce qui s’est passé hier est un différend privé entre deux dames. Et si Astou Séne n’est pas libérée, nous irons tous au commissariat parce qu’on sait tous qu’il n’y a pas de plainte. Donc son arrestation est arbitraire. Et je le dis au ministre de l’Intérieur, au préfet et au commissaire », a déclaré Bamba Fall au cours de son meeting d’hier.Le candidat à la mairie de Médina en a également profité pour lancer un message clair contre la violence : « Que chacun sache que la violence est l’arme des faibles. Moi Bamba Fall, je n’invite personne à se battre ou à jeter des pierres. Je suis persuadé que la violence ne nous arrange pas, mais plutôt le camp adverse ».

Triple filicide

Un père a tué ses trois filles après s’être disputé avec son épouse dans l’est du Pakistan. Les victimes, âgées de 9, 8 et 6 ans, ont été jetées dans un canal d’irrigation de la ville de Kasur, située non loin de la frontière indienne. Un triple meurtre qui illustre une fois de plus la problématique de la violence à l’égard des enfants. L’homme, en aveux, a été arrêté, a ajouté le policier. Les corps ont été repêchés. Le père est poursuivi pour triple homicide et risque la peine mort.

Décès du journaliste Oumar Diarra

La presse est en deuil avec la disparition du journaliste Oumar Diarra, à la suite d’une longue maladie. La maladie a fini par le terrasser. Oumar Diarra, journaliste sportif, qui a longtemps travaillé au défunt quotidien « Le Matin » est décédé ce lundi à la suite d’une longue maladie. Très dégourdi, Oumar était un très grand professionnel, membre de l’Association nationale de la presse sportive (Anps) pendant longtemps. Depuis quelques années, il luttait contre une maladie assez rare qui avait fini de l’éloigner peu à peu des rédactions. Rewmi Quotidien présente ses sincères condoléances à sa famille et à tout le monde médiatique.