Top Infos Rewmi du 13 01 2022

Des véhicules neufs aux gouverneurs

Les 14 gouverneurs ont reçu de nouvelles voitures de fonction. Les clefs leur ont été remises par le ministre de l’Intérieur. Antoine Félix Abdoulaye Diome, en a fait l’annonce, ce mercredi, sur sa page Facebook. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du ministère à la place Washington, à Dakar. En cette veille d’élections locales prévues le 23 janvier prochain, cela peut paraître suspicieux aux yeux de l’opposition.

Le «mara» flingueur écroué

Le chef religieux qui avait blessé par balle un mécanicien a passé sa première nuit en prison. S. C. Fall, âgé d’une cinquantaine d’années, a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Diourbel, pour tentative d’assassinat, détention de port d’arme sans autorisation administrative. Pour rappel, le mécanicien a été blessé à la main gauche avant d’être évacué aux urgences de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni pour des soins chirurgicaux. C’est au garage des mécaniciens du quartier Escale de Mbacké que le drame a eu lieu en milieu de journée. Le marabout y faisait réparer son véhicule, quand soudainement il y a eu des échanges de propos injurieux. C’est sur ces entrefaites que le coup de feu est parti et la balle a touché la main d’un autre mécanicien présent sur les lieux.

Violences électorales

Après Mbour, Guédiawaye, les violences électorales se sont invitées dans la campagne électorale à Kaolack. Cheikh Cissé militant de Serigne Mboup, leader de la coalition And Nawlé And Liggey, a été violemment agressé dans la cité religieuse de Médina Baye par des éléments supposés appartenir à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Une plainte est annoncée. Il s’était rendu au domicile de l’imam ratib de Médina Baye pour demander à son marabout de prier pour son camp. A la suite d’un signalement du Commissariat central de Kaolack, le Parquet de Kaolack a décidé de l’ouverture immédiate d’une enquête exhaustive sur de tels incidents inacceptables. Les investigations porteront sur l’identification de toute personne, dont l’implication sera révélée par l’enquête. Par ailleurs, le Parquet de Kaolack restera attentif à toute autre forme de réitération des faits similaires.

604 nouveaux tests positifs

La courbe de contamination d’Omicron se maintient à la hausse. Hier, 604 nouvelles contaminations ont été répertoriées, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le taux de positivité se chiffre à 23, 37 % à l’issue des 2 584 tests virologiques effectués à travers le pays, selon le dernier bulletin épidémiologique. Les 604 nouvelles contaminations qui viennent d’être détectées, comprennent 25 cas contacts suivis, un cas importé et 578 cas issus de la transmission communautaire. La région de Dakar a enregistré, à elle seule, 407 nouvelles infections, contre 171 pour le reste du pays. Le ministère de la Santé révèle que 212 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, tandis que huit cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le Sénégal ne déplore aucun décès lié au coronavirus au cours des vingt-quatre heures. Depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 sur son territoire, en mars 2020, le Sénégal a recensé 80.758 cas de coronavirus, dont 74.513 guéris. La maladie à coronavirus a déjà causé 1.901 décès et 4.333 personnes sont encore prises en charge dans les structures de santé ou à domicile. Le pays a déjà vacciné 1.374.628 personnes, dont 1599 l’ont été mardi.

Mali

Après les produits phytosanitaires et alimentaires, les autorités maliennes ont donné le visa aux camions sénégalais bloqués au Mali d’entrer en territoire Sénégalais. La décision a été rendue effective ce mercredi 12 janvier 2022, quarante-huit heures après la fermeture hermétique de ses frontières. Ces camions sénégalais sont restés des jours au Mali alors qu’ils avaient déjà déchargé leurs cargaisons et étaient sur le chemin du retour sur Dakar. En effet, c’est plusieurs milliards de FCFA que brasse le corridor Dakar – Bamako qui seront perdues.

Umoa

Restons avec le Mali qui s’est vu bloqué l’accès au marché monétaire de l’Union monétaire Ouest-aricaine (Umoa) pour y mobiliser des fonds destinés à renflouer sa trésorerie. L’emprunt de 30 milliards FCfa prévu ce 12 janvier à travers une émission de bons assimilable du trésor (Bat) de maturité 12 mois a été annulée, indique Reuters qui cite une déclaration d’un responsable de Umoa-Titres. « Le gouvernement malien ne sera pas en mesure de lever des fonds pour financer son budget ou financer certains projets importants après la note que nous avons reçue de l’Uemoa », a déclaré la même source, rapporte Siki Finances.

Aveux

Le marabout suspecté d’avoir battu à mort son talibé est passé aux aveux. Cuisiné par les enquêteurs du commissariat de Ndamatou, le maître coranique a reconnu avoir infligé une correction à son élève coranique. K. T. a confié aux enquêteurs que la victime n’avait pas maîtrisé sa leçon du jour. Mais l’affaire a mal tourné parce que l’enfant originaire de Pout a été blessé au niveau de différentes parties de son corps dont sa tête. L’enfant a perdu la vie dans un Daara au quartier Lansar de Touba. Agé de 10 ans, il est décédé, à la suite des coups reçus, d’après l’autopsie.