Top Infos Rewmi du 21 03 2023

Un jeune tué par balle à Bignona

Bignona, le pire s’est produit , un jeunes auraient été atteints par balle. Tel est le bilan de la manifestation de ce lundi matin. Mamadou Korka Ba, 22 ans, habitant Tenghory, « a été atteint par balle à la tête », selon une source médicale. Il faisait partie des jeunes qui manifestaient leur courroux et qui ont délogé les élèves de la commune

. « Son corps est admis au camp militaire de Bignona », nous souffle notre source. Il y a aussi un autre jeune qui a été atteint et blessé grièvement. Son nom c’est Sadio Dramé. Il a été évacué d’urgence à Ziguinchor. Ces jeunes manifestants ont essuyé la riposte des forces de l’ordre qui tentaient de les neutraliser.

Commune de Kaolack

Des travailleurs municipaux de la commune de Kaolack ont organisé ce matin une marche pacifique pour exiger de la part de l’équipe municipale, à sa tête Serigne Mboup, le respect de leurs droits.

Arborant des brassards rouges et des pan- cartes, ils ont déploré leurs conditions de travail au niveau de la mairie de Kaolack, avec notamment la présence de corps étrangers dont des nervis et des chiens de garde. Sur les pancartes, il est écrit « Défense de nos droits inaliénables et non négociables », « Combattre l’injustice », « Nous ne sommes pas des chiens », etc… Selon le secrétaire général, Cheikh Tidiane Seck, tous les services ont répondu à la marche…

Le journaliste français Olivier Dubois est libre

Après deux ans de captivité aux mains du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), le journaliste français Olivier Dubois a été libéré par ses ravisseurs et est arrivé à l’aéroport de Nia- mey ce lundi 20 mars. Enlevé par le groupe GSIM lié à Al Qaida au Maghreb islamique, le journaliste était retenu dans un camp dans la région de Gao, au nord du Mali. « Je me sens fatigué mais je vais bien », a-t-il déclaré à son arrivée au Niger, après 711 jours de captivité.

Alors qu’il se rendait à Gao pour interviewer un chef djihadiste, Olivier Du- bois a été piégé et capturé le 8 avril 2021 par le GSIM qui espérait trouver en lui un moyen de faire pression sur le gouvernement français. Le journaliste, qui travaillait pour Libération, Le Point et Jeune Afrique, a pu compter sur une importante mobilisation citoyenne ainsi que celle de son gouvernement pour recouvrer la liberté.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, déclarait en décembre dernier « faire tout son possible pour permettre la libération d’Olivier Dubois ». La chose est désormais concrète et Olivier Dubois devrait regagner son pays dans quelques jours. Les dessous de sa libération restent pour le moment in- connus, sachant que le GSIM souhaitait un échange de prisonniers djihadistes pour l’otage français.

La Permanence de l’APR brûlée à Ziguinchor

Les manifestations qui ont été déclenchées jeudi, suite à la violence subie par le leader de Pastef, lorsqu’il se rendait au Tribunal de Dakar pour assister au procès en diffamation dans l’affaire du Prodac qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang, se poursuivent dans le sud du Sénégal. La permanence de l’Alliance pour la république (Apr) qui se trouve à Ziguinchor, a été brûlée par un groupe de jeunes. Tous les équipements sont réduits en cendres.

La police s’est déplacée sur les lieux. À rappeler aussi que les manifestants avaient aussi saccagé le siège de Assome Aminata Diatta, ex-ministre du Commerce et des Pme, responsable de l’Apr. Selon l’honorable député Mamadou Badji responsable communal de l’APR à Ziguinchor, « tout ce qu’il y avait comme actif au sein de ce siège a été brûlé ». « Un huissier de justice a été commis pour faire un constat, afin d’évaluer l’ampleur », a-t-il poursuivi. Le député annonce qu’une plainte sera déposée sur la table du procureur.

Le cadreur de Jotna Media introuvable

Le cadreur de Jotna Média (média du parti Pastef) est « introuvable ». Oumar Aliou Kane a été arrêté vendredi 17 mars, par la gendarmerie de Ouakam. Selon Jotna qui donne l’information sur sa page Facebook, « les re- cherches pour le trouver n’ont rien donné ». A noter que plusieurs membres de Pastef /Les Patriotes, notamment les gardes d’Ousmane Sonko, ont été violentés, avant d’être arrêtés jeudi dernier, dans le convoi qui accompagnait Sonko au Tribunal. D’autres ont été interpellés le lendemain, vendredi.

Plus de 80 millions volés…

Des cambrioleurs ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi l’agence Wave de Diourbel et emporté plus de 80 millions de francs CFA, selon une source policière. Les malfaiteurs ont d’abord défoncé la porte principale, puis le coffre-fort, avant de s’évaporer dans la nature avec leur butin. Une enquête a été ou- verte dans le but d’identifier et d’arrêter toutes les personnes à l’origine du cambriolage.

Hôpital de Saint-Louis

Des problèmes resurgissent à l’hôpital régional de Saint-Louis. La structure sanitaire de la ville tricentenaire semble plus malade que ses patients. En effet, outre une rupture de produits d’anesthésie qui a obligé les médecins à reporter certaines interventions chirurgicales, sauf les cas d’extrêmes urgences, l’hôpital est sans scanner depuis plus de 3 semaines. Si le scanner est tombé en panne, c’est parce qu’il est trop sol- licité, dit une source.

En dehors de la commune de Saint-Louis, le scanner prend en charge les malades des autres départements de la région. Du coup, les malades se rabattent sur la région de Louga pour les examens en imagerie.

Toujours selon notre source, les autorités de l’hôpital ont entamé des dé- marches pour la réparation du scanner. Tou- tefois, certains pensent que seul un 2e scanner peut résoudre le problème de façon définitive. Les autorités sont interpellées pour mettre fin au calvaire de la population.