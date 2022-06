Top Infos Rewmi du 21 06 2022

Top Infos: Au cours des prochaines 24 heures, des manifestations pluvieuses seront notées par endroits sur les régions Sud et Centre-ouest…66 cases des tout-petits seront construits dans sept régions du Sénégal, a déclaré, lundi, à Fass Barigo…

Mandat de dépôt

Présenté au parquet de Pikine-Guédiawaye ce lundi, Ahmed Aïdara a été placé sous mandat de dépôt pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public. Le maire de Guédiawaye sera jugé en flagrant délit vendredi prochain. Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall et la députée Mame Diarra Fam ont été également placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public. Ils seront présentés au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar mercredi prochain. Quant Guy Marius Sagna, il a bénéficié d’un retour de parquet. Sa confrontation avec le procureur qui était prévue ce lundi matin, a été reportée. Pour rappel, le Secrétaire exécutif de FRAPP a été interpellé samedi dernier, alors qu’il s’était rendu au Commissariat central de Ziguinchor pour s’enquérir de la situation des manifestants interpelés la veille, le 17 juin 2022, lors de la marche interdite de Yewwi Askan Wi. Ce, en même temps qu’un de ses camarades.

Evasion

Un détenu franco-sénégalais qui a été condamné à 10 ans d’emprisonnement pour trafic international de drogue a pu s’échapper de la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Mohamed Tambédou, le fugitif, mis sous mandat de dépôt depuis le 31 mai 2019 a bénéficié vraisemblablement de l’aide d’agents pénitentiaires pour s’évaporer dans la nature. En effet selon le communiqué du ministère de la justice Ivoirienne, trois agents pénitentiaires à savoir Koné Sakaridjia et Koné Lacina et un agent du service social Koné Zeba ont sans autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs et munis de faux documents, extraits de sa cellule le franco-sénégalais le 16 Juin dernier pour le conduire à l’extérieur de la maison d’arrêt afin qu’il effectue une opération bancaire. Le détenu leur aurait par la suite échappé ont-ils affirmé après les avoir entraînés dans une résidence. Une procédure a été ouverte contre Mohamed Tambédou pour évasion et complicité d’évasion à l’encontre des trois agents.

Pluies

Au cours des prochaines 24 heures, des manifestations pluvieuses seront notées par endroits sur les régions Sud et Centre-ouest; ailleurs, le ciel sera couvert avec des risques de pluies faibles, annonce l’Anacim. En raison de la couverture nuageuse, les températures journalières accuseront une baisse notamment dans les localités proches de la côte avec des températures qui varieront entre 30 et 34° C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Sud-ouest à Sud et d’intensité faible à modérée. Les conditions météorologiques en mer resteront favorables sur le long des côtes sénégalaises durant la période de validité du bulletin.

Case des tout-petits

66 cases des tout-petits seront construits dans sept régions du Sénégal, a déclaré, lundi, à Fass Barigo (centre), la directrice générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Maïmouna Cissokho Khouma. La construction de 33 cases des tout-petits a démarré en 2021, et les travaux d’autant de cases ont été entamés cette année, a précisé Mme Khouma au terme d’une visite du chantier de la case des tout-petits de Fass Barigo, dans la région de Kaolack. Elle était accompagnée de représentants de la Banque mondiale, qui finance avec 42 milliards de francs CFA la construction de ces infrastructures. L’ouvrage sera livré par l’entrepreneur en octobre prochain, selon Mme Khouma. Le Projet « Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal » (PIPADHS) est mis en œuvre dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack (centre), Kolda (sud), Matam (nord) et Tambacounda (est). Ce projet prévoit de construire aussi 14 « daara » (écoles coraniques) publics et 150 salles de classe dans ces régions d’ici à 2024. Le PIPADHS a pour objectif d’améliorer la prestation de certains services, qui favorisent le développement de la de la petite enfance (…) La fourniture de ces services prendra en compte (…) l’apprentissage préscolaire, la santé, la nutrition et la protection de l’enfance », affirme un document du projet.

Covid

Depuis une semaine, il y a un petit rebond de cas positifs au Covid-19. Après avoir oscillé pendant plusieurs semaines à moins de cinq cas, le taux de positivité repart en hausse. Trois (3) nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce lundi, par les services du ministère de la Santé et de l’action sociale dans son bilan bulletin épidémiologique, sur 871 tests effectués. Soit un taux de positivité de 0,34%. Il s’agit tous des Cas issus de la transmission communautaire et répertoriés dans la région de Dakar. Selon la même source, aucun cas de décès n’a été enregistré lors des dernières 24 heures et 09 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Le ministère de la Santé ajoute que l’état de santé des autres patients suivis était jugé stable et aucun cas grave n’a été enregistré. Actuellement, 31 patients sont sous traitement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 86.230 cas de Covid-19, dont 84.230 guéris et 1968 décès. Au total, 1 485 810 personnes ont été vaccinées depuis le lancement en février 2021 d’une campagne nationale de vaccination.

132 civils tués au Mali

Au moins 132 civils ont été tués au cours des trois derniers jours dans des localités voisines dans le centre du Mali lors d’attaques attribuées à des jihadistes, a-t-on appris lundi 20 juin auprès d’élus locaux et d’un haut responsable de l’administration. Les tueries ont été perpétrées à Diallassagou et dans deux villages proches, Diaweli et à Dessagou, dans le centre du pays, un des principaux foyers de la violence qui ensanglante le Sahel depuis des années. Les violences continuaient lundi 20 juin, selon un élu local s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de sécurité.