Top Infos Rewmi du 21 12 2021

Port d’armes

Le ministre de l’Intérieur a publié, hier un arrêté interdisant le port d’arme et de matières explosives à partir de ce lundi. En clair, la détention d’armes par des particuliers est interdite. Le décret concerne aussi les matières explosives. Les détenteurs d’armes de toutes catégories et de matières explosives devront s’en dessaisir dans un délai de deux mois, soit durant la campagne électorale. «Est interdit sur l’ensemble du territoire national, dans la période allant du 20 décembre 2021 au 20 février 2022, le port d’armes de toutes catégories et de matières explosives», renseigne l’article premier du texte. Cette nouvelle mesure précise qu’ «aucune arme, quelle que soit sa catégorie ou sa nature, ne pourra être transportée hors des domiciles ou des lieux de travail ». «Cette interdiction est applicable aux nationaux, ainsi qu’aux étrangers ayant leur résidence habituelle au Sénégal et titulaires de port d’arme », selon l’article 2 du même arrêté.

Homo

Le texte sur la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal sera remis aux députés pour examen demain mercredi. «Nous avons convenu avec les députés de leur remettre solennellement la proposition de loi après demain, le mercredi 2 décembre. Il leur appartiendra de faire la suite des formalités pour le dépôt auprès du bureau de l’Assemblée nationale. Et une fois que le jour de la plénière sera fixé, nous avons décidé d’être présents comme la loi nous le permet et de prendre note des noms des députés qui auront voté contre cette loi», a déclaré Mame Makhtar Guèye.

Covid

La courbe des nouveaux cas de coronavirus tend toujours vers la hausse. Hier, 22 nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés positifs. Selon le communiqué n°659 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 1 680 tests effectués ont abouti à ce résultat. Ce, avec un taux de positivité de 1,30 % révélé lors du point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Ces tests positifs sont détectés chez un cas importé enregistré au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dias, deux des cas contacts suivis par les services du ministère et 19 autres nouvelles infections issues de la transmission communautaire. Ces dernières sont signalées à Dakar (13), à Rufisque (3), à Guédiawaye (1), à Mbour (1) et à Tivaouane (1). Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Mais aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier, dans aucune des structures sanitaires du pays. Par ailleurs, les agents de santé rassurent que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

De plus, renseignent-ils, neuf patients hospitalisés sont déclarés guéris. Les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale font état de 74 183 cas positifs au coronavirus recensés depuis le 2 mars dernier, au Sénégal. Ils sont répartis entre 72 221 cas guéris, 1 886 décédés, un évacué (finalement décédé en France) et 75 patients sous traitement. Également, le total du nombre de personnes vaccinées depuis le 23 février dernier est de 1 344 659. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale recommande ainsi aux populations de respecter les mesures de prévention individuelles et collectives.

Faux et usage de faux

La municipalité de Mbacké éclaboussée. Selon des informations de Seneweb, le premier adjoint au maire de cette commune a été arrêté par la gendarmerie. Mor Sow, pour ne pas le nommer, est poursuivie pour faux et usage de faux. Cet officier d’état civil aurait délivré un faux certificat de naissance. Il a été placé en garde à vue ce lundi, en compagnie du nommé El Hadj Lô. Les deux présumés faussaires arrêtés pourraient être déférés mercredi prochain au tribunal de grande instance de Diourbel.

Bolloré

Le groupe Bolloré annonce avoir reçu une offre du groupe Msc, acteur majeur du transport et de la logistique par conteneurs, pour l’acquisition de 100 % de Bolloré Africa Logistics. Bolloré Africa Logistics regroupe l’ensemble des activités de transport et logistique du groupe Bolloré en Afrique, y compris au Sénégal. L’offre de Msc a été faite sur la base d’une valeur d’entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d’euros. Le groupe Bolloré a consenti une exclusivité au groupe Msc jusqu’au 31 mars 2022 afin que ce dernier puisse, à l’issue d’une phase d’audit complémentaire et de négociations contractuelles, lui remettre, le cas échéant, une promesse d’achat. La décision du groupe Bolloré d’exercer cette promesse et la signature des accords y afférents ne pourraient intervenir qu’à l’issue des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, renseigne un communiqué.

Inauguration Ter

Suite à l’information relative à la participation de Richard Attias pour l’inauguration du TER le 27 décembre prochain, ce dernier, sur sa page, a démenti l’information. « Vous avez cru bon de publier une information totalement erronée relative à l’inauguration du TER sans même chercher en à vérifier la véracité. Fake news ! Richards Attias and Associates ne participent pas à cet événement historique », a-t-il tweeté. Pour rappel, il lui est prêté d’avoir reçu une facture « express » d’un milliard de francs Cfa pour l’inauguration du Ter.

Ramaphosa guéri

Le président sud-africain, testé positif au Covid le 12 décembre, après une visite à Dakar et Abidjan, a terminé sa semaine d’isolement. Cyril Ramaphosa et a pu reprendre ses fonctions, qu’il avait déléguées à son vice-président. Ramaphosa, entièrement vacciné, avait été testé positif après s’être senti mal, le 11 décembre au Cap, alors que le pays entrait de plein fouet dans la quatrième vague de la pandémie, fortement alimentée par une hausse exponentielle de cas liée au variant Omicron. Le président, âgé de 69 ans, « a mis fin à une semaine d’auto-isolement», après avoir souffert de symptômes légers. Il «a repris ses fonctions et présidera la dernière réunion du gouvernement de l’année mercredi». L’Afrique du Sud est officiellement le pays le plus touché du continent, avec plus de 3,3 millions de cas recensés et plus de 90.000 morts.