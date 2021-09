Top Infos Rewmi du 24 09 2021

Férié

Le chef de l’Etat a décrété le lundi 27 septembre 2021, lendemain du grand Magal de Touba, jour férié. Ce décret présidentiel n°2021-1203 met de la sorte en vigueur l’article 8 du décret n°74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du premier mai et celui des autres fêtes légales, informe le ministère du Travail. Qui précise que cet article confère au président de la République la prérogative de déclarer, par décret, pont et férié, une journée ne figurant pas dans la liste des fêtes légales, à condition que cette journée soit comprise entre une fête légale et un dimanche ou, à tout le moins, accolée à une fête légal.

Ovation pour Sonko

En cette veille de Magal, c’est la ruée vers Touba pour les hommes politiques. La coalition Yewwmi Askan-Wi s’est rendue hier jeudi à Touba. La délégation composée d’Ousmane Sonko, Aida Mbodj, Habib Sy, Déthié Fall a été reçue par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. A son arrivée, le leader du Pastef a été ovationné par la foule réunie à la devanture de la maison du Saint-homme en scandant « Sonko », Sonko ».

Tange

Ces derniers jours, Tange Tandian a fait la Une des sites peoples, après ses révélations sur le ménage d’Ousmane Sonko. Il avait déclaré que la femme de Ousmane Sonko, Anna, a quitté le domicile conjugal après l’affaire Adji Sarr, et les révélations sur la nuisette rouge. Ce jeudi, il est revenu sur le supposé divorce de Anna Diamanka et Ousmane Sonko pour préciser qu’il n’a jamais dit que Sonko et Anna ont divorcé. « Je n’ai jamais parlé de divorce entre Ousmane Sonko et Anna Diamanka. Ce que j’ai dit est clair et je le répète. Après l’affaire Adji Sarr, Anna Diamanka a quitté le domicile conjugal d’Ousmane Sonko. C’est un fait. Mais on peut quitter le domicile sans pour autant divorcer. Moi, je n’ai jamais parlé de divorce. Ce mot a été utilisé par la presse », a précisé Tange.

Khalifa rappeur arrêté

La Brigade de lutte contre la cybercriminalité a arrêté Khalifa Rappeur. Il a été interpellé dans un restaurant sis aux Almadies, suite à une plainte déposée, ce 22 septembre, par la femme d’affaires Nabou Dash qu’il a taxée de “prostituée”.”Mon image dérange certainement, mais je ne permets à personne de la salir ou d’essayer d’en faire autre chose que l’extension de mes propos vers l’excellence. Qui s’y frotte, s’y pique et je n’épargne personne, y compris les sites qui profitent de la situation pour augmenter leur audience. A bon entendeur, salut», a averti l’influenceuse sur sa page Facebook.

Découverte macabre

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert hier, sur la berge du fleuve, au quartier Nord. La découverte macabre est faite par un pêcheur. Le corps, en état de décomposition, a été refoulé par le fleuve jusqu’aux abords, à côté d’une pirogue. Alertés, les policiers du commissariat de l’île ont procédé aux premiers constats. Puis, la dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’hôpital régional de la vieille ville. La police a ouvert une enquête.

Mariama Sarr

Grogne contre la mairesse de Kaolack. Les travailleurs de la municipalité affiliés à la Cnts ont déjà déposé, ce jeudi matin, un préavis de grève sur la table de l’autorité administrative. Réunis hier, ces derniers dénoncent les lenteurs administratives notées au niveau de cette institution municipale. Et ces manquements ont pour noms : non-dépôt des états des travailleurs à l’Ipres depuis 2016, absence de l’allocation d’habillement du personnel, non-paiement des primes de salissures, lenteurs liées à l’avancement de grades etc… Déterminés à aller jusqu’au bout, ces agents envisagent dans le cadre de leur plan d’action, paralyser complètement le fonctionnement de l’institution à travers l’organisation de sit-in, entre autres activités.

Alerte Météo

L’Anacim annonce des manifestations pluvio-orageuses ce vendredi. Au courant de cette journée, des manifestations pluvio-orageuses faibles à modérées sont prévues sur les localités Sud (Casamance, Kédougou), Est (Matam, Bakel, Tambacounda) et Centre (Koungheul, Kaolack, Fatick) du territoire. La chaleur restera marquée sur le pays surtout sur les régions Centre et Nord où les maximas de températures journalières évolueront entre 34 et 39°C. Les visibilités seront globalement bonnes sur le pays. Les vents seront de secteur Ouest et Nord-ouest et d’intensité faible à modérée. Les conditions météorologiques en mer resteront favorables sur le long des côtes sénégalaises”.

AFRIMA

Les All Africa Music Awards (AFRIMA) ont rendu publique la liste des nominés. Pour cette édition, 4 artistes Sénégalais candidateront pour différents prix. Waly Seck, Dip Doundou Guiss, Ass The Best et Iss 814 beat représenteront le Sénégal au «All Africa Music Awards » (AFRIMA). Dispersés dans différentes catégories, ils seront en lice avec les plus grandes étoiles de la musique africaine. Le vote du public commence dans le monde entier le lundi 27 septembre 2021. Les AFRIMA Awards se tiendront du 19 au 21 novembre à Lagos.

A Wuhan, des scientifiques voulaient libérer…

Nouvelles révélations sur le virus du Covid. Des scientifiques chinois voulaient modifier génétiquement des coronavirus plus infectieux pour l’homme, puis mener des expériences sur des chauves-souris vivantes environ 18 mois avant l’apparition des premiers cas de COVID-19. Selon les documents qui ont fuité, une agence du département américain de la Défense a rejeté la proposition de financement. Les scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan prévoyaient d’améliorer génétiquement les coronavirus en suspension dans l’air et de libérer des aérosols contenant de «nouvelles protéines à pointes chimériques» parmi les chauves-souris des cavernes du Yunnan, en Chine, selon la proposition de 2018 soumise à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

…des coronavirus dans des chauves-souris

Ils prévoyaient également de modifier les coronavirus pour infecter plus facilement les humains en introduisant des «sites de clivage spécifiques à l’homme» aux coronavirus de chauve-souris. Le but de la recherche était d’évaluer le risque de coronavirus, de trouver des moyens de prévenir les épidémies et même de vacciner les chauves-souris contre le virus, selon la proposition. La proposition a été menée par EcoHealth Alliance, basée à New York, l’association à but non lucratif dirigée par le scientifique britannique Peter Daszak qui a déjà acheminé des fonds fédéraux vers le laboratoire de Wuhan pour la recherche sur les coronavirus des chauves-souris.