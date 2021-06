Top Infos Rewmi: KOGN BI

Top infos du 16 06 2021: Un « Modou-Modou » répondant au nom de Moussa Traoré âgé de 41 ans a été tué dans un accident survenu dimanche 13 juin dernier. Jugé en flagrant délit, jour de vérité pour Kilifeu, En 2021, de janvier au 15 juin, soit en 6 mois, 100 personnes sont morts par noyade sur toute l’étendue du territoire.

Accident du cortège de Macky: Bara Dolly et Mbaye Pekh évacués

Bis repetita. Un nouvel accident est survenu lors de la tournée économique du Chef de l’Etat Macky Sall dans le Nord du pays. Le choc s’est produit sur l’axe Matam-NGuidjilone à hauteur du village d’Oudourou. Une voiture de type 4X4 s’est renversée après quelques tonneaux. Le bilan fait état de quatre blessés dont le communicateur traditionnel Ablaye Mbaye Pekh et Modou Bara Dolly. Ces derniers, ainsi que les autres occupants de la voiture (le chauffeur et le garde du corps) s’en sont tirés avec des blessures mais sont hors de danger, avant d’être évacués par les sapeurs-pompiers.

Mbaye Pekh a été le plus éprouvé dans cet accident puisque qu’il s’en tire avec des blessures à la tête. Les autres occupants que sont Modou Bara Dolly, le chauffeur et le garde du corps semblent avoir plus de chance. A rappeler que deux semaines auparavant, un accident a emporté trois agents spéciaux du groupe Leral partis couvrir la tournée du chef de l’Etat à l’Est du pays.

Accident (Bis)

La liste des Sénégalais tués à l’étranger s’allonge. Un « Modou-Modou » répondant au nom de Moussa Traoré âgé de 41 ans a été tué dans un accident survenu dimanche 13 juin dernier. Le drame est survenu à l’intérieur d’une piste de karting à Limatola, dans la province de Bénévent, en Italie. Le kart à bord duquel il se trouvait est entré en collision avec une moto conduite par un jeune napolitain de 24 ans dont la vie ne serait pas en danger même s’il est grièvement blessé. Ce dernier a été évacué à l’hôpital de Caserte. Le corps du Sénégalais identifié est transporté à l’hôpital San Pio de Bénévent pour autopsie. Traoré était employé au circuit où est arrivé le drame. Il travaillait aussi au Centre d’Accueil « Damas » de Dugenta.

100 morts par noyades en 6 mois: la plage de Malika fermée

En 2021, de janvier au 15 juin, soit en 6 mois, 100 personnes sont morts par noyade sur toute l’étendue du territoire. Certaines noyades sont liées à une catastrophe (disparition pirogues).

Pour les statistiques de l’année 2020, selon Capitaine Dione, chef division prévention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et major Magatte Wade, commandant compagnie secours intervention sous aquatique, 222 corps sans vie sont enregistrés. Il y a une souffrance des statistiques concernant les migrants qui périssent en mer, notamment sur la route de l’Espagne, à cause du caractère illicite du voyage, ajoutera le capitaine Dione. En trois jours, à la plage de Malika, une dizaine de pertes en vies humaines ont été enregistrés. 3 corps sans vie ont été repêchés lundi dernier.

Après plusieurs cas de noyades, dont 15 décès juste au mois de juin, le maire de Golf Sud a décidé de fermer la plage de Malibu. Selon Aïda Sow Diawara, c’est la seule solution pour éviter que la mer prenne les enfants. La députée-maire de Golf Sud dit avertir le Préfet et les autorités administratives de sa décision pour mieux protéger et préserver les populations.

‘’Kilfeu” jugé en flagrant délit

Jour de vérité pour Kilifeu. Le membre du mouvement Y en a marre sera jugé aujourd’hui, à 9h, au tribunal régional de Kaolack. L’activiste rappeur fera face au juge (pour) les chefs d’accusation de (1) rébellion et (2) outrage à un agent dans l’exercice de ses fonctions. “Kilifeu n’est ni un rebelle, ni un bandit. Il doit être relaxé pour qu’il continue de mener auprès de ses camarades, son combat pour la démocratie et l’Etat de droit, mais aussi et surtout contre l’injustice sociale, précise Y en a marre.

Manif’

Après Kaolack et Fatick, les étudiants de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès sont sortis massivement dans la rue pour exprimer leurs ras-le-bol. Ils ont bloqué la circulation au niveau de la Route nationale 2 et brûlé des pneus au niveau de quelques axes routiers. Une voiture a également été incendiée dans l’enceinte de l’UIDT. Les étudiants réclament les travaux de réhabilitation du site de l’Isep qui doit être livré à l’Ufr. Ils exigent également la réhabilitation des travaux de finition des locaux de l’UIDT en chantier depuis longtemps.

Chefs de village

Macky Sall, a annoncé une indemnité mensuelle de 50.000 FCFA octroyée aux chefs de village à partir de juillet prochain. «Nous avons décidé, à partir du juillet, d’accorder une indemnité de 50.000 FCFA aux chefs de village », a-t-il dit lors du Conseil présidentiel territorialisé de développement. Le président Sall a salué la « tâche importante » des chefs de village dans l’accompagnement des autorités dans plusieurs domaines, estimant que cette indemnité n’est que justice, les délégués de quartier des communes bénéficiant déjà d’une indemnité mensuelle. Le chef de l’Etat a évoqué à ce sujet « une lancinante doléance des chefs de village », avant d’inviter le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et son collègue de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, à travailler pour l’effectivité de cette mesure. Dans cette perspective, le président de la République a demandé aux préfets et sous-préfets de finaliser la liste des chefs de village.

Anacim

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié son bulletin météo pour les prochaines 24 heures. D’après l’ANACIM, il devrait y avoir de la pluie dans une dizaine de localités, soit à Ziguinchor, Bakel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Kédougou, Cap Skring, Sédhiou et Tamba. « Les activités pluvieuses resteront marquées sur les régions Sud du pays avec toutefois une forte couverture nuageuse qui pourrait occasionner de la pluie sur les localités Centre-sud. Ailleurs, le temps sera relativement stable et plutôt nuageux », a publié l’agence. « En raison de la couverture nuageuse sur une bonne partie du pays, la chaleur sera relativement moins soutenue à l’exception des régions Nord-est et Centre-nord où les pics de températures atteindront 41 à 43°C par endroits. Les visibilités resteront dans l’ensemble bonnes», ajoute l’ANACIM. « Les vents dominants, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest à Sud-ouest. Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises », termine l’agence dans son bulletin météo.