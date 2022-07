Tournée Nationale de la grande coalition « WALLU SÉNÉGAL  » : Étape Tivaouane et Thiès

Dans le cadre de sa tournée nationale, la grande coalition Wallu Sénégal a été en caravane dans le département Tivaouane qui sera sous pavillon Yewwi.

Accueillie chaleureusement par le coordonnateur départemental Maodo Malick gueye, par tous les candidats investis et par tous les responsables de l’inter-coalition Wallu-yewwi à Tivaouane, la délégation a été conduite à Pire, puis à Koule où après la prière à la grande mosquée, elle a rendu visite au maire Modou fall du PDS. Il a fait une belle déclaration confirmant son soutien indéfectible à l’inter coalition malgré le fait qu’il n’ait pas été retenu sur les listes. Il a assuré que ces législatives sont pour lui un Djihad et qu’il compte s’investir pleinement pour la victoire de l’alliance .

Pour clore les allocutions, Mamadou Lamine Thiam, après avoir transmis les salutations du Président Abdoulaye Wade et du Candidat Ķarim Wade à Modou Fall, a témoigné du sens de la responsabilité, de l’engagementet du maire libéral. Il l’a félicité pour avoir fait de l’inter-coalition sa préoccupation majeure.

Ensuite, passant l’étape Koule, la délégation s’est rendue à Mekhé, puis Médina Ndakar et enfin à Pekesse où les candidats Adja Fatou Gaye ( candidate wallu sur la liste départementale ), Massata Samb ( candidat Yewwi et tête de liste départemental Yewwi) , Ndeye Isseu Diakhaté ( candidate Wallu sur la liste nationale Wallu) , Ndeye Khady Tall (candidate Wallu sur la liste nationale) , Ndogaye Ndiaye ( candidat Yewwi sur la liste nationale) et Doudou Gueye Ndoye (candidat liste national Yewwi) ont exposé les difficultés des populations et les ont invitées à aller voter massivement le jour du scrutin pour une majorité de Wallu-yewwi à l’assemblée nationale.

La délégation a ensuite été reçue par le Maire PDS El Hadji NDIAW THIAM. Mamadou Lamine Thiam et Mamadou Lamine Diallo ont transmis les hommages du Président Abdoulaye Wade au maire libéral pour sa victoire aux locales, son engagement et sa détermination à œuvrer pour une victoire écrasante de l’inter-coalition dans le département de Tivaouane malgré le fait qu’il n’ait pas été investi.

Après l’étape du département de Tivaouane, la délégation de Wallu Sénégal a poursuivi sa caravane à Thiès qui est également sous bannière Yewwi . A Thiès la délégation a été accueillie par les candidats titulaires investis, en l’occurrence, Birame Souley Diop ( tête de liste départementale) , Arame Dieye ( candidate wallu sur la liste départementale) , Alassane Ndoye ( candidat Wallu sur la liste départementale ) et Lemou Touré ( candidate Yewwi sur la liste départementale). Les responsables des coalitions avec une forte mobilisation ont sillonné toute la ville de Thiès au rythme du sopi, puis la caravane a continué son chemin à Pout, Keur Moussou, Bayakh et Kayar.

Partout, la délégation a souligné la cherté de la vie, le manque de démocratie, les séries d’injustices et la liquidation des adversaires politiques face à des populations qui ont manifesté leur ancrage dans l’inter-coalition Wallu-yewwi.

Ainsi, les membres de la délégation ont invité les populations à voter massivement pour l’inter-coalition Wallu-yewwi sous la bannière de Yewwi à Thiès. Le fait marquant de la caravane a été la volonté affichée des populations de voir Karim Wade revenir au Sénégal .