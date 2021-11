Transparence et reddition des comptes: La piqure de rappel de Macky

Pour faire face aux défis de la transparence et de la reddition des comptes, le président de la République Macky a rappelé au Gouvernement l’importance primordiale qu’il accorde à la performance de la gestion publique.

En conseil des ministres, le chef de l’Etat a rappelé hier au Gouvernement, l’importance primordiale qu’il accorde à la performance de la gestion publique, à travers l’application de deux (2) principes directeurs: la transparence et la reddition des comptes.

A cet égard, le Président de la République a salué la qualité du dispositif législatif et réglementaire encadrant l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes. Ainsi a-t-il demandé, aux membres du Gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour produire, dans les délais, les rapports annuels sectoriels de performance et le projet de loi de règlement de l’année; documents qui soutiennent l’information du Parlement, le débat d’orientation budgétaire, de même que la reddition des comptes, renforcée par l’application intégrale des textes et réformes budgétaires et financières.

Le Président de la République a indiqué dans cet élan de consolidation de la modernisation de la gestion publique, la nécessité de renforcer la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales, ainsi que la gouvernance budgétaire financière et comptable de ces démembrements de l’Etat.

Le Chef de l’Etat, a signalé, à ce sujet, l’urgence d’élaborer un régime financier et comptable des collectivités territoriales en cohérence avec le cadre budgétaire et comptable de l’Etat.

Abordant la question liée au développement des activités et de l’exploitation optimale du Marché d’Intérêt national et de la Gare des Gros Porteurs, le Président de la République a rappelé que ces infrastructures de nouvelle génération, participent à mieux organiser le développement des activités économiques et commerciales au Sénégal, à partir du Pôle urbain de Diamniadio.

Le Chef de l’Etat a indiqué, en outre, que la création de la Société d’Exploitation du Marché d’Intérêt national et de la Gare des Gros Porteurs (SEMIG SA), avec une forte implication du secteur privé national dans le capital, devra servir à impulser et intensifier la modernisation du système de conservation, de transport, de distribution et de valorisation des productions (agricole, maraichère, halieutique, animale…), en conformité avec les meilleurs standards internationaux.