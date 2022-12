Tuerie à Kirène: le tueur et son mara arrêtés

La Gendarmerie nationale a annoncé lundi avoir arrêté à Bounkiling (sud) le meurtrier présumé du jeune Abdou Faye, qui a perdu la vie dans des affrontements survenus la semaine dernière à Kirène, un village de la commune de Diass (ouest).

Le mis en cause et son hébergeur ‘’ont été interpellés et conduits à la section de recherche de Thiès pour les besoins de l’enquête. Ils seront présentés aux autorités judiciaires dès la clôture des investigations’’, précise un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Selon le texte, une enquête a été ouverte par la section de recherche de la gendarmerie de Thiès, qui a permis ‘’l’identification et la localisation du mis en cause au domicile de son marabout, au village de Saré Birane’’, dans le département de Bounkiling (sud), près de la frontière sénégalo-gambienne.

‘’Au cours d’une violente bagarre survenue le 13 décembre 2022 entre agriculteurs et pasteurs, un cultivateur du village de Kirène avait été mortellement blessé avec une arme blanche”, rappelle le communiqué.

Il ajoute qu’en guise de représailles, ‘’les populations de Kirène avaient incendié plusieurs concessions’’ dans lesquelles ‘’le présumé meurtrier s’était réfugié’’.