Tunisie : Khenissi suspendu un an pour dopage

Gros coup dur pour Taha Yassine Khenissi et l’Espérance Tunis.

Joueur important des Sang et Or et régulièrement appelé en sélection (41 capes pour 8 buts), l’attaquant tunisien a été suspendu pour un an par la Confédération africaine de football mercredi pour cause de dopage.

«Le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre le joueur Taha Yassine Khenissi de toute activité liée au football pour une période de douze mois (un an) à partir de la date de notification de la suspension provisoire notamment le 19 mai 2021», a annoncé la CAF.

Cette sanction fait suite à un test positif à une substance interdite par l’Agence internationale de la lutte contre le dopage à l’issue du dernier match de poules de la Ligue des champions le 10 mai face au MC Alger (1-1). Opposée à Al Ahly en demi-finales de la compétition, l’EST devra donc faire sans l’attaquant.