UA : Macky assure la présidence en 2022-2023

Le Sénégal occupera le poste de président de l’Union africaine pour la période 2022-2023. Macky Sall, succédera ainsi au Congolais Félix Tchisekedi, qui dès le mois de février prochain, pour le mandat 2021-2022, prendra le relais du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l’UA. Ce poste de président, choisi pour un mandat d’un an, est tournant et pour un mandat d’un an depuis la réforme du sommet d’Abuja en 2005. Auparavant, le mandat était de six mois.

Le président de la République du Sénégal a fait l’annonce du choix porté sur son pays lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO, de ce mardi 2 février 2021. « Je me réjouis des conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO de ce jour. Le Sénégal a été endossé comme candidat unique pour occuper le poste de Président en exercice de l’Union Africaine réservé à la CEDEAO sous-région ouest africaine pour la période 2022-2023», a tweeté Macky Sall.

Dans le cadre d’une tournée politique et diplomatique qui l’a conduit au Sénégal, en Sierra Léone, au Cap-Vert, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat a été reçu mercredi dernier par le Chef de l’État du Sénégal. Le tête-à-tête a eu lieu dans la résidence privée du Président Sall et a duré 45 minutes.

Le patron de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat était accompagné dans cette visite par le diplomate mauritanien Mohamed El Hacen Lebatt, Conseiller Principal Stratégique du Président de la Commission. Avant cette audience avec le Chef de l’État sénégalais, Moussa Faki s’était rendu en Sierra Leone et au Cap-Vert où il s’est entretenu avec les Présidents Julius Maada BIO et Jorge Carlos Fonseca.