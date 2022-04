UGB : Les étudiants suspendent leur grève illimitée

La coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a finalement levé le mot d’ordre d’une grève illimitée. En assemblée générale, ce 21 avril, la coordination invite « les étudiants à rependre convenablement les cours dès ce lundi 25 avril à 8 heures».

Par contre, la Cesl maintient le mot d’ordre de 3 mois de non-paiement des chambres. Elle réclame également le départ du recteur et du directeur du Crous en cas de non résolution des « problèmes soulevés ». Dans la journée du jeudi 21 avril, la Cesl adressait un communiqué aux étudiants où elle leur enjoignait « de regagner le campus ». La coordination se préparait à tenir une assemblée générale d’urgence.

La coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) avait décrété, le 18 avril, une grève illimitée. Par cette grève, la coordination s’insurgeait contre la non-effectivité des paiements des bourses, les lenteurs d’exécution des chantiers de l’université.

L’insécurité, le manque d’infrastructures et d’équipements et le manque d’eau dans le campus social étaient aussi des points essentiels de la plateforme revendicative des étudiants. Seulement, Ousmane Thiaré, le recteur condamnait cette grève illimitée via un point de presse. Il informait aussi de la non-conformité de la Cesl et des poursuites contre les « fauteurs de troubles ».