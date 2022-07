Ukraine : Une frappe russe fait au moins 19 morts près d’Odessa

À 80 km au sud d’Odessa, une frappe russe a touché un immeuble résidentiel. D’après les Services d’urgence ukrainiens, elle a fait au moins 19 morts. Le président Zelensky a annoncé de son côté que l’Ukraine avait commencé à exporter de l’électricité via la Roumanie à l’Union européenne.

« Le procès a débuté », a indiqué à la presse Polina Vdovtsova, la porte-parole du tribunal de Khimki, une ville en banlieue de Moscou.

Le huis clos partiel, avec une présence limitée des médias dans la salle d’audience, a été décidé à la « demande de la défense, à la demande de Griner elle-même », a-t-elle ajouté. Brittney Griner est arrivée au tribunal menottée, vêtue d’un t-shirt à l’effigie du musicien américain Jimi Hendrix.

La joueuse des Phoenix Mercury venait en Russie en février pour y jouer durant l’intersaison américaine, pratique courante des basketteuses qui gagnent à l’étranger parfois plus que chez elles. C’est à son arrivée à l’aéroport moscovite de Cheremetievo que la double médaillée d’or olympique avec les Etats-Unis (2016, 2020) a été arrêtée en possession, selon l’accusation, de vapoteuses et d’un liquide à base de cannabis. Elle risque jusqu’à 10 ans de prison. Les autorités américaines avaient dans un premier temps fait profil bas sur son cas qui n’a été révélé au grand public que le 5 mars.

Les établissements, qui ont travaillé en ligne depuis l’invasion russe lancée le 24 février, sont fermés actuellement du fait des vacances scolaires d’été.

« La mission la plus importante à la rentrée est d’assurer la sécurité des élèves et des enseignants », a indiqué Olena Fidanian, cheffe du département de l’éducation et de la science à la mairie, dans un communiqué.

Les environs des bâtiments seront inspectés pour exclure la présence d’engins explosifs et des abris anti-aériens dans les écoles seront approvisionnés en eau, en médicament et en d’autres produits de première nécessité.

« A la rentrée, toutes les écoles organiseront des formations nécessaires pour les enseignants et les enfants portant sur le comportement en cas d’alerté aérienne », a ajouté Olena Fidanian. « Les élèves qui ne peuvent pas retourner à Kiev pourront continuer leurs études à distance », a-t-elle précisé.

Deux missiles ont été tirés par un « avion stratégique » depuis la mer Noire, frappant des immeubles, selon les services d’urgence ukrainiens.

Toujours provisoire, « le bilan est de 19 morts et 38 blessés, dont six enfants », a déclaré Serguiï Krouk, chef du Service national d’urgence d’Ukraine.

La première frappe a « touché un immeuble résidentiel de neuf étages, dans la région de Bilgorod-Dniester », à environ 80 km au sud d’Odessa, selon le porte-parole de l’administration de la région d’Odessa, Serguiï Bratchouk.