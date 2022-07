Ukraine : Une frappe russe fait au moins 19 morts près d’Odessa

À 80 km au sud d’Odessa, une frappe russe a touché un immeuble résidentiel. D’après les Services d’urgence ukrainiens, elle a fait au moins 19 morts. Le président Zelensky a annoncé de son côté que l’Ukraine avait commencé à exporter de l’électricité via la Roumanie à l’Union européenne.

Les établissements ont travaillé en ligne depuis l’invasion russe lancée le 24 février « Le gouvernement fédéral condamne l’attaque à la roquette par l’armée russe sur un immeuble résidentiel et un centre de loisirs« , a déclaré le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. « La partie russe, qui parle une nouvelle fois de dommages collatéraux, est inhumaine et cynique« .

Le président ukrainien a déclaré que l’Ukraine et l’UE entamaient un nouveau chapitre de leur histoire, après l’acceptation de la candidature de son pays. « Maintenant, nous ne sommes plus proches. Maintenant nous sommes ensemble« . C’est « un grand honneur et une grande responsabilité » de travailler à « réaliser les aspirations » du pays, a-t-il lancé. « Nous avons couvert un parcours de 115 jours pour obtenir le statut de candidat et notre parcours vers l’adhésion ne devrait pas prendre des décennies. Nous devrions en prendre le chemin rapidement« . « L’Ukraine se bat pour choisir ses valeurs, pour être dans la famille européenne« .

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a loué les réformes déjà menées et les institutions mises en place pour créer « une machine anti-corruption impressionnante« . « Mais désormais ces institutions ont besoin de moyens d’action et des bonnes personnes aux postes de responsabilités« , a-t-elle estimé.

La frappe aurait été tirée par un « avion stratégique » depuis la mer Noire selon Kiev. À présent, « il y a 30 blessées, dont trois enfants« , d’après un communiqué diffusé un peu plus tôt par les Services d’urgence ukrainiens. Ils précisaient que les opérations de sauvetage, compliquées par un incendie, se poursuivaient.

Le président a déclaré : « Une étape importante de notre rapprochement avec l’Union européenne a été franchie« .