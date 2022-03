People hold placards as they gather at Tokyo's Shibuya area to protest Russia's invasion of Ukraine, on February 26, 2022. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Ukraine: Volodymyr Zelensky « promet de tout reconstruire » Au huitième jour de l'offensive de Moscou, les autorités ukrainiennes ont confirmé que l'armée russe avait pris le contrôle de la ville de Kherson (sud), proche de la Crimée. Depuis le début de l'offensive, un million de réfugiés ont fui le pays. Une délégation ukrainienne doit entamer jeudi un nouveau round de négociations avec les Russes en Biélorussie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des responsables ukrainiens ont confirmé la prise par l'armée russe de Kherson, grande ville du sud de l'Ukraine. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui « exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine », lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, cinq s'y opposant, et 35 s'abstenant (dont la Chine), sur les 193 membres que compte l'organisation. La Russie a dévoilé son tout premier bilan : 498 soldats morts et 1 597 blessés depuis le début de l'offensive en Ukraine. Par ailleurs, du côté des « militaires et des nationalistes ukrainiens » il y aurait « 2 870 tués et environ 3 700 blessés ». Un million de réfugiés ont fui l'Ukraine à destination des pays voisins depuis le début de l'invasion russe selon le haut-commissaire des Nations unies aux réfugiés (HCR), Filippo Grandi. Les sportifs russes et bélarusses finalement exclus des jeux paralympiques de Pékin 2022. La France recommande à ses ressortissants dont la présence n'est pas essentielle en Russie de quitter le pays tant que des liaisons aériennes existent. Lors d'une conférence de presse en ligne, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déroulé la propagande officielle en précisant que la Russie ne laisserait « personne » la « déstabiliser ».

