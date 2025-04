Un budget record de 130 milliards de francs CFA mobilisé pour la campagne agricole 2025

Partager Facebook

Sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, un conseil interministériel sur la campagne de production agricole 2025 a été organisé ce mardi. Au terme de cette rencontre, un budget de 130 milliards de francs CFA a été mobilisé pour soutenir les producteurs agricoles. D’autres décisions telles que le règlement rapide des arriérés dus aux opérateurs, la certification renforcée des semences etc ont été prises.

Le gouvernement d’Ousmane Sonko est en ordre bataille et ne compte ménager aucun effort pour atteindre la souveraineté alimentaire. La preuve, est cette augmentation du budget dédié à la campagne de production agricole de cette année. Elle passe de 120 milliards de francs CFA à 130 milliards. Cette augmentation vise à améliorer l’accessibilité aux intrants et renforcer les infrastructures pour augmenter la productivité des agriculteurs. Le gouvernement ne s’en limite pas là, elle vise plus. En effet, Ousmane Sonko et notamment le ministre en charge du secteur ont prévu de régler rapidement les arriérés dus aux opérateurs, de renforcer la certification des semences et de lancer le programme “Allo Tracteur” pour faciliter l’accès au matériel agricole. Dans la même veine, le gouvernement a pris la décision de mettre en œuvre un dispositif innovant d’animation rurale avec 1000 jeunes volontaires, de soutenir de façon accrue les coopératives agricoles communautaires et enfin d’impliquer les banques et microfinances pour un financement fluide du secteur. Outre ces faits, le gouvernement a décidé de mettre l’accent sur la structuration des filières prioritaires (maïs, riz, horticulture, banane, anacarde) avec des mesures ciblées allant de la transformation locale à la gestion intelligente des excédents.

El HADJI MODY DIOP