Un maire utilise la guerre en Ukraine pour critiquer les migrants sénégalais

Des arguments économiques servent fréquemment à justifier le durcissement des politiques migratoires en Europe. Ce phénomène s’observe particulièrement en Italie. Le maire Claudio Corradino de Biella, une ville italienne se sert de la guerre en Ukraine pour tancer les migrants sénégalais. « Ceux qui fuient l’Ukraine sont de vrais réfugiés, pas comme ceux qui arrivent du Sénégal », a-t-il martelé, non sans faire le distinguo entre deux migrations, ukrainienne et sénégalaise. « Je fais la distinction entre ceux qui fuient vraiment la guerre, même les conflits en Afrique, et ceux qui sont des migrants purement économiques», déclare le maire de Biella. «Le dictionnaire définit un “réfugié” comme une personne “contrainte d’abandonner sa terre, son pays, sa patrie, à la suite d’une guerre, de persécutions politiques ou raciales, ou de cataclysmes », rembobine-t-il.

Pour lui, « ceux qui viennent d’Ukraine atteignent la frontière, mettent les femmes et les enfants en sécurité, puis repartent au combat. »

« D’autre part, lorsque nous nous sommes occupés de l’immigration non réglementée, nous avons croisé des navires remplis de jeunes gens, des hommes, qui auraient pu donner un coup de main à leur pays. Ceux qui ont quitté le Sénégal, par exemple, ne fuyaient pas la guerre : bien sûr, ils ont malheureusement dû faire face à de graves problèmes économiques, mais c’est bien différent d’un conflit. Cette main-d’œuvre bon marché était exploitée en Italie », enfonce-t-il.

Corradino demande aux autorités italiennes de fixer les Sénégalais au pays. «Le système qui existait auparavant, a ajouté M. Corradino, comme cela a été amplement démontré, a conduit à grossir les rangs de la pègre, une situation qui n’a fait du bien ni à notre pays, qui les a accueillis sans règles, ni à leur pays d’origine. Nous devons mettre les gens dans une position où ils peuvent rester dans leur pays d’origine, où ils peuvent être utiles ; ensuite, s’ils veulent migrer, ils doivent être en mesure de le faire et ne pas être exploités. »

BA