Un milliard en faux billets, pistolet, poignard…: la grosse saisie de la Gendarmerie

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La Brigade de recherches de Dakar a interpellé six personnes au cours d’opérations menées à Dakar, Mbour, Thiès et Louga. Des billets en dollars et en euros, une arme à feu et des produits supposés contenir du mercure ont été saisis.

L’information a été donnée sur la page Facebook de la Gendarmerie nationale. Selon le communiqué, à la suite d’un renseignement recueilli le 5 octobre 2026, faisant état de la détention de coupures en devises étrangères destinées à être soumises à un procédé de lavage chimique pour leur utilisation frauduleuse, la Brigade de recherches de Dakar a mené plusieurs opérations dans les régions de Dakar, Thiès et Louga, ainsi qu’à Mbour.

Ces interventions ont permis l’interpellation de six personnes et la saisie de billets de banque, de divers objets et de produits. La contre valeur des billets saisis dépasse le milliard de francs CFA.

Dans le détail, les gendarmes ont découvert une mallette contenant 22 paquets de 300 billets de 100 dollars, soit 6 600 billets, évalués à 376,2 millions de francs CFA.

Dix blocs de 1 000 billets de 100 euros ont également été saisis, représentant 10 000 billets pour une valeur estimée à 650 millions de FCFA. À cela s’ajoutent six blocs de billets noirs de 100 euros, dont la contre valeur est estimée à 78,7 millions de francs CFA, selon le communiqué de la gendarmerie.

L’opération a également permis la saisie d’un pistolet automatique de marque Taurus, de calibre 9 mm, de 20 cartouches à blanc de 9 mm, de 15 cartouches de calibre 12, de deux cachets faussaires, d’un gilet pare-balles et d’un poignard. Des bouteilles supposées contenir du mercure figurent aussi parmi les produits saisis.

L’enquête suit son cours.