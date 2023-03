Un scandale autour d’un marché de 6 milliards FCFA secoue le MSAS

Un scandale financier secoue le ministère de la Santé et de l’Action sociale. D’après Les Echos, qui donne l’information, tout est parti de l’avis d’appel d’offres 008-22 relatif à l’acquisition d’équipements médicaux aux normes pour les services de néonatalogie, réanimation et imagerie médicale, lancé par le ministère et financé par la Banque arabe de pour le développement économique en Afrique (Badea).

Un fait intrigant entoure l’attribution des marchés : D’abord, le marché a été attribué pour le lot 1 à Demsid Sn pour un montant de 2 225 385 000 F CFA, pendant que 3 sociétés moins disantes proposaient 1 200 000 000 F CFA, soit un écart de plus d’un milliard.

Ensuite, le lot 2 a été remporté par Carrefour médical pour un montant de 268 340 020, soit entre 60 millions et 20 millions de plus que les deux autres soumissionnaires. 200 000 000 pour l’un et 240 000 000 pour le second.

Enfin, le lot 3 a été gagné par Acd pour 3 323 492 184, alors que d’autres fournisseurs proposaient, 1 300 000 000 pour l’un, et 2 300 000 000, pour l’autre.