Une délégation venue de Djibouti reçue par l’Association des Maires du Sénégal (AMS)

Une délégation en provenance de Djibouti composée d’élus et de cadres sectoriels a été reçue, ce lundi, par l’Association des Maires du Sénégal (AMS). La délégation Djiboutienne est venue au Sénégal pour apprendre du modèle Sénégal en terme de décentralisation, d’assainissement et de gestion des déchets. Ils ont été accueillis par Malick Ndiaye, maire de Gagnick et le personnel de la maison des élus et les échanges ont porté sur les cadres institutionnels, les stratégies locales, entre autres.

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) a reçu, ce lundi 19 mai 2025, une délégation officielle composée d’élus et de cadres sectoriels en provenance de Djibouti, dans le cadre d’un voyage d’études axé sur la gestion et la valorisation des déchets.

Monsieur Malick Ndiaye, maire de Gagnick et directeur de cabinet du président Oumar Bâ, entouré de conseillers et de membres du personnel de la Maison des Élus, a accueilli la délégation, forte de 14 membres, dans les locaux de l’AMS. Cette mission visait à s’imprégner du modèle sénégalais en matière de décentralisation, d’assainissement et de gestion des déchets.

Les échanges ont porté sur les cadres institutionnels, les stratégies locales et les mécanismes de gouvernance mis en œuvre au Sénégal, offrant ainsi une occasion précieuse de partage d’expériences entre les deux pays.