Une élève fraude pour passer en Terminale

Après les épreuves du second semestre de l’année passée, Oumy se retrouve avec de mauvaises notes et décide de remonter la pente par tous les moyens. Mais, ne sachant comment s’y prendre, elle se rabat sur le gérant de cyber nommé Dame D. et sollicite ses services. Ce dernier saisit le bulletin de notes de second semestre de la lycéenne, use de subterfuges avec son ordinateur portable et réussit à lui gonfler les notes ; ce qui permet alors à la fille de se retrouver avec la moyenne de 10,31 sur 20.

L’élève récupère le faux bulletin de notes de second semestre de l’année scolaire 2020/2021 et paie 10.000 francs au gérant de cybercafé. A la rentrée des classes, elle se rend à leur établissement scolaire et s’inscrit en classe de Terminale S avec le bulletin de notes en question. Mais, au fil du temps, les membres du personnel administratif du lycée découvrent la supercherie de la jeune lycéenne. Ils l’interpellent et la conduisent, jeudi dernier, au poste de police de Wakhinane Nimzatt.

Le gérant de cyber arrêté, son ordinateur portable «fouillé», la fille relâchée sur convocation