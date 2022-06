Une liste de 26 Lionnes pour la Can 2022

La sélectionneuse de l’Equipe nationale féminine, Mame Moussa Cissé, a publié une liste de 26 joueuses devant prendre part à la Can au Maroc, prévue du 2 au 23 juillet 2022. Un groupe composé en grande partie de joueuses qui ont disputé les matchs de qualifications.

Le Sénégal partage le Groupe A avec l’Ouganda, le Burkina Faso et bien évidemment le Maroc. Un groupe assez ouvert, où les Sénégalaises peuvent espérer aller chercher une place qualificative pour les quarts de finale.

A noter que ce sera la troisième participation, après 1991 et 2012, du Sénégal à une phase finale de la Can.

Articles similaires