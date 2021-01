Une lycéenne disparue retrouvée morte

Les populations du Niani se sont réveillées, ce dimanche 17 Janvier 2020 dans l’émoi et la consternation. Portée disparue depuis le 10 janvier, l’élève S. Diagne a été retrouvée morte au bord de la RN. Elle aurait été retrouvée morte avec la tête fracassée, sur la route nationale N°1. Et ce n’est qu’une semaine après que son corps a pu être identifié. La thèse de l’accident est avancée, même s’il existe encore beaucoup de zones d’ombre sur cette affaire qui est loin de connaître son épilogue… Élève en classe de seconde au lycée El Hadj Bouna Sémou Niang de Koumpentoum et originaire du village de Patoulane (commune de Pass Coto), elle aurait fugué de chez ses tuteurs pour une destination inconnue. L’hypothèse d’un mariage forcé serait à l’origine de sa sortie de la maison vers 1 h du matin, le 10 Janvier dernier.