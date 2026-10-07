Une nouvelle étape pour le Fonds pour l’Habitat Social (FHS)

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Le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) a organisé, ce mardi 6 octobre 2026, une cérémonie de passation de service entre M. Mouhamadou Lamine Diagne, Président du Conseil d’Orientation sortant, et M. Macodou Sène,Président du Conseil d’Orientation entrant.

La cérémonie s’est tenue en présence de l’Administrateur du FHS, M. Ibrahima Diop de l’Inspection Générale des Affaires Administratives et Financières, des membres du Conseil d’Orientation ainsi que du personnel du Fonds.

Cette transition s’inscrit dans une dynamique de continuité et de renforcement de la gouvernance du FHS, avec la volonté de poursuivre les actions engagées en faveur d’un meilleur accès à un habitat adapté et abordable.