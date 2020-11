Une nouvelle résine d’impression 3D ultrarésistante et flexible

L’impression 3D est une technologie assez récente qui fait chaque jour de nouveaux progrès. L’entreprise Formlabs a ainsi développé un nouveau type de résine ultrarésistante. Aussi solide que l’ABS, elle est capable de résister à de fortes contraintes mécaniques, comme on peut le voir durant cette vidéo.

L’impression 3D se démocratise de plus en plus, que ce soit dans l’industrie comme dans les foyers. Elle permet de fabriquer rapidement et facilement une pièce à partir d’un simple plan conçu sur ordinateur. L’impression correcte d’un objet dépend autant de la précision de l’imprimante 3D que du matériau utilisé, c’est lui qui va déterminer la robustesse et la durée de vie d’une pièce.

Jusqu’à présent la résine présentait des atouts mais au prix d’une certaine fragilité. La Tough Resin de Formlabs offre ces deux avantages : une flexibilité et une solidité au moins égales voire supérieures à celles de l’ABS. Quoi de mieux qu’une machine de Rube Goldberg pour illustrer ces propriétés en vidéo