Une plainte contre le fils de Aly Ngouille

La dame Sabelle Touré, victime d’un accident sur la Vdn, agite une plainte contre le fils du ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. Estimant que « l’enquête stagne », elle a souligné avoir déjà commis un avocat pour mettre sa menace à exécution.

Selon Bès Bi, les faits remontent au 1er novembre dernier. La plaignante, victime d’un choc, se plaint de douleurs multiples. D’ailleurs, le certificat médical délivré par un médecin constate une plaie ouverte labiale inférieure de 4 cm de long et une autre plaie sous labiale de 4 cm, une plaie au menton d’environ 2 cm etc. « J’ai des migraines et des maux de dents à cause de l’accident», a-t-elle confié à la source.