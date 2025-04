Université de Bambey : La coordination des amicales dénonce les conditions de vie des étudiants

Partager Facebook

Dans un communiqué rendu public, la coordination des amicales d’URFS de l’université Alioune Diop de Bambey s’est insurgée contre ce qu’elle qualifie de « dégradation continue des conditions de vie dans les campus ». L’amicale indique que les engagements pris par les autorités pour finir les travaux de construction en cours n’ont pas été respectés et exige, entre autres, la prise de mesures palliatives, le rétablissement de la connexion Wi-Fi etc. À défaut, les étudiants menacent d’user tous les moyens pour se faire entendre.

La coordination des amicales d’UFRs de l’université Alioune Diop de Bambey, seule structure habilitée à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, est en colère contre les les autorités. En effet, l’amicale indique que les étudiants vivent à l’heure actuelle dans de mauvaises conditions à cause des travaux qui peinent à être achevés. Selon elle, le ministre de tutelle n’a pas respecté ses engagements consistant à livrer les travaux de construction du complexe de mille lits, du nouveau restaurant et du service médical, au plus tard le 31 mars 2025. Dès lors, l’amicale juge « regrettable » le fait qu’aujourd’hui aucun avancement, aucun acte concret n’a été noté, dans un contexte marqué par l’arrivée en masse des nouveaux bacheliers. Ainsi, cet état de fait, d’après les étudiants, affecte considérablement les conditions d’étude, de logement et de restauration. En outre, l’amicale affirme que depuis plusieurs mois, les étudiants font face à des problèmes persistants de connexion dû à un accès au WI-FI insuffisant voire inexistant. Elle précise, à ce sujet, que la lenteur du réseau et l’absence de couverture dans certains bâtiments rendent impossible le travail à distance et la participation aux cours en ligne pour de nombreux étudiants. C’est au regard de tous ces faits que la coordination des amicales exige, dans les plus brefs délais, des mesures palliatives sur la situation de la restauration, le rétablissement de la connexion WI-FI dans tous les campus et la reprise des travaux de construction du complexe de mille lits. Elle invite, à cet effet, les autorités à prendre les dispositions idoines pour le bon déroulement du calendrier académique. À défaut de quoi, elle n’hésitera pas d’user tous les moyens nécessaires pour la satisfaction de ses revendications, dit-elle.

El HADJI MODY DIOP