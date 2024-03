Urgent! Cour Suprême : Jour décisif pour la Présidentielle 2024

Partager Facebook

Ce vendredi 15 mars, la Cour suprême examinera en audience publique spéciale des référés le recours déposé par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et ses alliés. Cette action fait suite à leur requête en annulation des décrets du 6 mars 2024 (2024 – 690) fixant la date de l’élection présidentielle au 24 mars 2024, du 6 mars 2024 (2024 – 691) convoquant le corps électoral, et du 7 mars 2024 (2024 – 704) définissant la période de la campagne électorale, introduite le lundi 11 mars. Si la Cour accède à la demande du PDS, cela pourrait potentiellement bloquer le processus électoral.

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a déposé un recours devant la Cour suprême du Sénégal, dans le but d’obtenir l’annulation des élections récentes. Ce recours suscite un débat intense dans le pays, alors que les résultats des élections ont déjà été proclamés.

Le PDS avance plusieurs motifs pour justifier sa demande d’annulation des élections. Parmi ces motifs, on trouve des allégations de fraude électorale, d’irrégularités dans le processus électoral ou encore, des violations des règles électorales.

La Cour suprême est désormais chargée d’examiner attentivement les arguments présentés par le PDS, ainsi que toutes les preuves fournies pour étayer ces allégations. Cette institution joue un rôle crucial dans le système judiciaire du Sénégal et, est chargée de veiller à ce que les élections se déroulent de manière juste et transparente, conformément à la Constitution et aux lois du pays.

La décision de la Cour suprême quant à la validité des élections, aura des répercussions majeures sur la situation politique et sociale du Sénégal. Si les élections sont annulées, cela pourrait entraîner une période d’incertitude politique et susciter des tensions au sein de la population. En revanche, si les résultats sont confirmés, cela consolidera la légitimité du gouvernement nouvellement élu.

Dans tous les cas, il est essentiel que la décision de la Cour suprême soit prise de manière impartiale, transparente et conforme aux principes démocratiques, afin de garantir la stabilité et la crédibilité du processus électoral au Sénégal.