Urgent: L’explosion d’une citerne fait 2 morts à Saint-Louis

Une citerne enterrée au quartier Sud de Saint-Louis a explosé ce mercredi. Deux morts sur le coup. Le drame a eu lieu vers 10 h 40 dans une maison où une ancienne citerne de station d’essence de l’époque coloniale, déterrée, il y a deux jours, a explosé.

Matinée douloureuse sur l’île Sud de Saint-Louis après l’explosion de citernes de carburants. Le drame est survenu aux abords de l’ancienne station d’essence fermée depuis plusieurs années, entre l’école turque et les comptoirs du Fleuve.

Le site accueillait un daara alors que les citernes remplies de liquides inflammables, étaient encore là enfouies. Une source de NdarINFO révèle que pour des besoins de reconstruction de l’espace les citernes ont été déplacées à quelques mètres. Deux enfants talibés ont perdu la vie suite à l’explosion.

