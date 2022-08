Urgent! Un accident fait 4 morts et 60 blessés à Kaffrine

La route à encore tuée. En effet, il s’agit d’un accident de la route qui s’est produit ce matin sur la route de Kaffrine. Au bilan Quatre (04) morts et soixante (60) blessés.

Quatre (04) morts et soixante (60) blessés, c’est le bilan enregistré dans un accident de circulation ce matin à Kaffrine, renseigne la Radio futur média. Selon la source, l’accident est arrivé suite à une collision entre un bus communément appelé waraba en partance pour Dakar et un autre en provenance de la Capitale. Le bilan du carambolage mortel, qui faisait état du décès sur le coup d’un enfant et d’une vingtaine de blessés, a évolué.

Il y a quelques jours, un violent accident avait eu lieu sur la route de Fatick avec un bilan extrêmement lourd : 4 morts et des blessés dans un état grave évacués à l’Hôpital régional de Fatick. Le drame, qui s’est produit à hauteur du village de Ndioudiouf, avait frappé le coach de l’équipe, le chauffeur du bus, son frère et le chauffeur du camion. C’était un bus transportant une soixantaine de jeunes footballeurs, pensionnaires de l’école de football «Thio» de la ville de Mbossé, qui est entré en collision avec un camion-conteneur en provenance de Dakar.

D’après nos confrères de la Rfm sur place, « un camion en panne sans triangle de signalisation serait à l’origine du drame ».