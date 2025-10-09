Utilisation abusive de l’IA : La CDP sonne l’alerte

Partager Facebook

La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) a exprimé, dans un communiqué, sa préoccupation face à la prolifération de contenus générés par intelligence artificielle (IA) qui mettent en scène des personnalités publiques, des guides religieux et des citoyens ordinaires. Ces contenus, selon l’organisation, souvent créés pour manipuler l’opinion ou ternir l’image de certaines communautés ou individus, constituent une atteinte grave à la dignité humaine.

La CDP souligne que l’utilisation irresponsable de l’IA comporte plusieurs risques, notamment la collecte et l’exploitation massive de données personnelles sans le consentement des personnes concernées et l’exposition des utilisateurs à des risques d’usurpation d’identité, de manipulation d’informations et d’atteintes irréversibles à leur réputation.

De même, la commission de protection des données personnelles indique que l’utilisation démesurée de l’intelligence artificielle conduit à la création de contenus trompeurs, tels que les « deepfakes », qui peuvent nuire à la cohésion sociale et au vivre-ensemble

Face à ces risques, la CDP appelle à une utilisation éthique des systèmes d’intelligence artificielle. Elle invite, à cet effet, les citoyens à être vigilants et responsables dans l’utilisation et le partage de contenus générés par l’IA.

Par la même occasion, l’organisation appelle les créateurs de contenus à s’abstenir de toute manipulation attentatoire aux valeurs religieuses, culturelles ou personnelles et les plateformes numériques à renforcer leurs mécanismes de détection et de signalement des contenus illicites ou nuisibles.

Enfin, la CDP dit réaffirmer son engagement à protéger les données personnelles, à sensibiliser le public sur les risques liés aux usages abusifs de l’intelligence artificielle et à veiller au respect de la législation en vigueur. Elle entend, ainsi, contribuer à un environnement numérique plus sûr et plus respectueux des droits et libertés fondamentaux.

EL HADJI MODY DIOP