Utlisation d’intrants agrochimiques de synthèse: DYTAES alerte et promeut l’agroécologie 

Alors que le Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFSF 2025) s’apprête à être officiellement présenté le 9 mai, la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES) appelle les décideurs politiques nationaux et régionaux à placer l’agroécologie au centre des efforts de développement agricole et à s’assurer que les investissements publics soutiennent des approches durables, inclusives et réellement bénéfiques pour les exploitants agricoles familiales et les consommateurs. Dans un communiqué rendu public, l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) promeut un modèle agricole à forte utilisation d’intrants agrochimiques de synthèse dans le but déclaré d’accroître les rendements, les revenus et la sécurité alimentaire. « Cependant, des évaluations indépendantes récentes, dont une, réalisée par le cabinet de recherche Mathematica à la demande des donateurs de l’AGRA, n’ont révélé aucune amélioration significative des revenus ou des rendements des agriculteurs dans les pays où l’AGRA a été la plus active. Ces conclusions ont suscité d’importantes discussions à travers le continent sur les voies les mieux adaptées pour assurer la résilience et la prospérité à long terme des agriculteurs africains », lit-on dans la missive. « Il est essentiel que nous tirions les leçons de tous les efforts passés et que nous travaillions ensemble à l’élaboration de politiques qui reflètent les réalités du terrain », a déclaré la DYTAES. « Au Sénégal et dans l’ensemble de la région,DyTAES soutient que l’agroécologie offre une voie plus durable et plus efficace en associant les connaissances traditionnelles et l’innovation scientifique pour restaurer les écosystèmes, renforcer les systèmes alimentaires locaux et réduire la dépendance à l’égard d’intrants externes coûteux. « Elle s’aligne sur les objectifs mondiaux en matière de climat, de biodiversité et de sécurité alimentaire, tout en favorisant la résilience et l’identité culturelle des communautés. Mais également, à l’agenda national de transformation Sénégal 2050 dont la promotion permet de renforcer la résilience des écosystèmes », apprend-on. La note renseigne qu’au Sénégal, la DyTAES et ses partenaires travaillent activement avec les exploitations agricoles familiales, les autorités locales, les chercheurs, les consommateurs et les coopératives de femmes et de jeunes pour améliorer la santé des sols grâce à des méthodes naturelles, diversifier les cultures et renforcer la résistance aux chocs climatiques, renforcer les systèmes semenciers paysans, réduire la dépendance à l’égard des engrais et des pesticides importés et rétablir la souveraineté sur la production et l’alimentation saine et diversifiée.

NGOYA NDIAYE