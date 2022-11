Va-t-il quitter le « Macky » ou non ? Khalifa Wade donne RV à ses militants, ce lundi

Le camp présidentiel risque gros au niveau du Saloum. Khalifa Wade, un cadre de l’Alliance Pour la République (APR) va donner une déclaration historique, ce lundi. L’on dit qu’il est sur le point de rejoindre Madame Aminata Touré dite Mimi et invite les Saloum-Saloum en faire de même : »A partir de ce jour ( ce vendredi 11 Novembre 2022), nous avons décidé de prendre notre destin en main en montrant notre soutien à Madame Aminata Touré dite Mimi. Cette dernière a tout fait pour le Président Macky mais, on l’a trahie. Ce qui est ingrat et inacceptable », lâche M. Wade. Il ajoute: « J’invite tous les fils du Saloum à venir accompagner Aminata Touré dite Mimi. Elle est de chez nous. Thiès avait soutenu Idrissa Seck du temps de sa disgrâce. Idem pour le Président, lui-même, Ousmane Sonko. Le Saloum doit en faire de même pour sa digne fille Mimi », s’est expliqué M. Wade qui, de dire, au finish: « Le Président Baba Ndiaye qui a géré de manière exemplaire le Conseil Départemental de Kaolack doit, aujourd’hui, prendre ses responsabilités. C’est une compétence négligée au sein de la mouvance présidentielle. Ce qui est dommage « .