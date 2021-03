Vaccin contre le Covid-19: Pelé a reçu sa dose

L’ancien footballeur brésilien Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ a reçu mardi la première dose du vaccin contre le covid-19 et a célébré la journée “inoubliable” avec une photo partagée sur ses réseaux sociaux.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit dans le monde entier, et les personnes âgées sont évidemment prioritaires. À 80 ans, l’icône du football brésilien Pelé entre dans cette catégorie, et l’ancien joueur de Santos a bel et bien reçu ses injections ce mercredi. L’occasion de poser pour un petit selfie, histoire de nous rappeler que le “Roi” n’a pas perdu son sourire légendaire.

“Aujourd’hui a été une journée inoubliable. J’ai reçu le vaccin! Mais la pandémie n’est pas encore terminée. Nous devons maintenir la discipline pour préserver des vies alors que de nombreuses personnes n’ont pas encore été vaccinées”, a déclaré Pelé dans un message via ses comptes Facebook et Instagram. .

“ El Rey ” a reçu la première dose du vaccin dans le port de São Paulo de Santos, où il a passé la majeure partie de la pandémie en isolement avec sa famille, près de sa mère qui a presque cent ans et évitant de participer à des événements publics .

“S’il vous plaît, vous devriez vous laver les mains et continuer à la maison, si possible. Lorsque vous sortez, n’oubliez pas de porter un masque et de maintenir une distance sociale. Cela se produira si nous pouvons penser aux autres et nous entraider”, a-t-il exprimé . Le proclamé “ sportif du XXe siècle ” a eu quatre-vingts ans le 23 octobre.

Outre Pelé, d’autres célébrités brésiliennes ont reçu le vaccin contre le covid-19, comme le «roi» de la chanson Roberto Carlos, l’un des plus populaires du pays et qui a 80 ans.

La nouvelle pandémie de coronavirus, qui a terminé un an dans le pays sud-américain le 26 février, a dépassé les 257000 décès mardi et est proche de 10,6 millions de cas confirmés.