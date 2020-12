Valéry Giscard d’Estaing emporté par le Covid

Valéry Giscard d’Estaing , ex Président de la république Française est décédé «des suites du Covid-19»

D’après des informations d’Europe 1 confirmées par l’AFP ce mercredi 2 décembre 2020. Giscard est décédé “entouré de sa famille” dans sa propriété d’Authon dans le Loir-et-Cher, a appris l’agence de presse auprès de son entourage. Président de la République française entre 1974 et 1981, VGE était le plus ancien chef de l’Etat encore en vie. Ministre de l’Economie et des Finances sous de Gaulle (1962-1966), puis sous Pompidou (1969-1974) et donc 20e président de la République française, Valérie Giscard d’Estaing a connu les sommets de la vie politique. Sous sa gouvernance, plusieurs réformes auront été adoptées comme la majorité à 18 ans, contre 21 auparavant, le droit à l’IVG (Interruption volontaire de grossesse), ou encore l’assouplissement du divorce…