Vaste opération de sécurisation à Thiès avant le Gamou

En prélude du Gamou 2025, la Police nationale a mené une vaste opération de sécurisation dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 septembre à Thiès.
Supervisée par le Commissaire Divisionnaire de police Ndiara SENE, Directeur de la Sécurité publique, cette opération a mobilisé plusieurs unités pour renforcer la sécurité et rassurer les populations.
Le bilan est jugé satisfaisant, avec les résultats suivants :
124 pièces saisies
14 véhicules et 3 motos immobilisés
115 000 FCFA encaissés en amendes
63 personnes interpellées pour diverses infractions, dont :
41 pour vérification d’identité
8 pour ivresse publique manifeste
4 pour vol en réunion
2 pour détention et usage de drogue
2 pour conduite en état d’ivresse
2 pour détention et trafic de chanvre indien
3 pour non-inscription dans le fichier sanitaire
1 pour conduite sans permis
La Police nationale confirme sa mobilisation constante pour assurer la sécurité de tous.