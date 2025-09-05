Vaste opération de sécurisation à Thiès avant le Gamou

En prélude du Gamou 2025, la Police nationale a mené une vaste opération de sécurisation dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 septembre à Thiès.

Supervisée par le Commissaire Divisionnaire de police Ndiara SENE, Directeur de la Sécurité publique, cette opération a mobilisé plusieurs unités pour renforcer la sécurité et rassurer les populations.

Le bilan est jugé satisfaisant, avec les résultats suivants :

124 pièces saisies

14 véhicules et 3 motos immobilisés

115 000 FCFA encaissés en amendes

63 personnes interpellées pour diverses infractions, dont :

41 pour vérification d’identité

8 pour ivresse publique manifeste

4 pour vol en réunion

2 pour détention et usage de drogue

2 pour conduite en état d’ivresse

2 pour détention et trafic de chanvre indien

3 pour non-inscription dans le fichier sanitaire

1 pour conduite sans permis

La Police nationale confirme sa mobilisation constante pour assurer la sécurité de tous.