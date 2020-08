Vélingara: Le maire “détourne” 200 millions

Le deuxième adjoint au maire de la commune de Vélingara, El Hadji Abdou A. Mbengue accuse le maire d’avoir détourné 200 millions Fcfa.

« En ce qui concerne la gestion financière, une nébuleuse tourne autour de plus de 200 millions de Fcfa pour la gestion de 2014 à 2019. En effet, un gap de 72 millions est noté entre le soi-disant compte administratif du maire et le compte de gestion du percepteur. Ensuite, il y a 85 millions destinés aux indigents, 21 millions aux acteurs culturels et 12 millions destinés au CLAC. Soit un total de 190 millions de Fcfa. Si à cette somme, s’ajoutent la gestion financière des projets de l’Etat comme la CEL et le PACASEN respectivement de 25 millions et de 43,8 millions, nous constatons effectivement que le maire a fait un détournement de plus de 200 millions FCFA », détaille El Hadj Abdoul Aziz Mbengue, devant une forêt de caméras.