Vers une redéfinition de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France

27 août 2025 Actualité


Le Président Bassirou Diomaye Faye a été reçu, ce mercredi à l’Elysée par son homologue français Emmanuel Macron. Sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État du Sénégal a indiqué que le petit déjeuner qu’il a eu avec le Président français a permis d’échanger sur la revue de portefeuille des programmes de coopération des deux pays et de réaffirmer leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines tels que l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité. Bassirou Diomaye Faye ajoute que la revue de cette coopération sera parmi les points à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France.

