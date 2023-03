Victorieux à la CAN U20: Macky Sall remet 10 millions F Cfa à chaque « lionceau »

Le président de la République Macky Sall a reçu ce lundi au Palais de la République les champions victorieux de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans.

Après avoir magnifié le parcours des « Lionceaux », qui ont fait une razzia lors du tournoi continental, le Chef de l’Etat a décidé d’octroyer à chaque « Lionceau » et à chaque membre de la délégation, une prime de 10 millions F CFA.

« Vous avez honoré la nation, en retour, vous méritez d’être honoré et récompensé. C’est pourquoi, au-delà des primes qui vous ont été dédiées par le Fédération et le ministère des Sports, j’ai décidé de vous allouer ainsi à chacun des membres de la délégation de la CAN, une prime spéciale de 10 millions de F CFA », a déclaré le président Macky Sall.