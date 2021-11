Viol Miss Sénégal 2020: «Dafadoy» exige une enquête sérieuse

Les cas de viols et de meurtres n’enchantent guère le Collectif « Dafadoy ». Regroupant des Femmes de l’Association des juristes, ledit collectif réclame « des enquêtes sérieuses pour élucider toutes ces affaires ».

Le collectif « Dafadoy » déplore avec véhémence la vague de violences, récemment constatée, qui remet en cause les acquis des Associations de promotion et de protection des droits des femmes et des filles. A travers un communiqué, ses membres s’indignent de ces cas de meurtres qui foisonnent.

L’affaire du viol présumé de la miss Sénégal 2020, Ndeye Fatima Dione, attise leur ire. « L’apologie du viol faite par la présidente du Comité d’organisation du concours Miss Sénégal, censée assurer la sécurité de toutes les candidates sous sa responsabilité, est plus que blâmable. Le Collectif « Dafadoy » condamne fermement ces propos discourtois et dégradants, émanant d’une femme, de surcroit », tonne le Collectif. Et d’ajouter : « Les révélations effarantes d’anciennes miss Sénégal survenues ces vendredi 19 et samedi 20 novembre, laissant paraître l’existence d’un réseau de proxénétisme au sein du concours, font froid dans le dos. »

Le Collectif réclame une enquête sérieuse « afin d’éclairer la lanterne de l’opinion publique. Le collectif interpelle le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants et demande au ministère de la culture de prendre en main l’organisation de ce concours. « Aux organisations de la société, le collectif lance un appel à la mobilisation afin que des actions concrètes soient menées pour une application effective de la loi et l’éradication du viol dans la société sénégalaise », disent-elles.

Dans le même ordre d’idées, « Dafadoy » s’est indigné du meurtre perpétré sur trois enfants par leur père le week-end du samedi 7 et dimanche 8 novembre 2021.

MOMAR CISSE