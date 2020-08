M.L âgé de 14 ans risque de ne pas composer à l’examen du Bfem prévu le 14 septembre prochain, et pour cause. Il a été arrêté et déféré hier pour viol sur sa cousine de 8 ans. Les faits ont eu lieu à Dahra Djolof, selon L’OBS qui sonne l’information. La petite fille qui se tordait souvent de douleur quand elle pissait, a révélé qu’elle a été violée à plusieurs reprises par son cousin. Le diagnostic du médecin a révélé qu’elle a subi une défloraison ancienne de l’hymen.