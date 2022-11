Violence lors des combats de lutte: Les supporters, pour une prise de conscience

Beaucoup de supporters se blessent ou perdent la vie lors des combats de lutte. Il y en a qui sont prêts à être blessés ou à mourir pour leur lutteur et beaucoup d’entre eux sont plus que fiers.

Beaucoup d’incidents violents surviennent lors des combats de lutte et les supporters sont toujours les plus affectés. Soit ils meurent ou se blessent. A Fass, quartier de grands champions, Fallou fait partie des espoirs. On le surnomme Bara Ndiaye. Selon lui, les supporters agrémentent les combats et lui donnent un autre cachet. « Nous aimons nos supporters comme ils nous aiment, souvent lors de nos combats, il y a pas mal de violences et ce sont les supporters qui en paient les pots cassés. Mais cela ne veut pas dire que nous n’accordons aucune importance à nos supporters. Ils sont une force. Nous ne chercherons jamais à les nier et nous demandons aux parents de ne pas être trop durs avec les enfants et de bien vouloir les laisser assister aux combats de lutte » , dit-il.

A la suite des lutteurs, des supporters ont réagi. Modou Dieng indique qu’à chacun son lutteur. « Personnellement, j’apprécie beaucoup Modou Lô. Il a une bonne tactique de jeu et à chaque fois qu’il à un combat, je me rends au stade avec mes amis. Mais moi je ne prône pas la violence. Ce que je conseille aux jeunes c’est de supporter et d’encourager son lutteur mais de ne pas enfreindre la loi », déclare-t-il.

Ass Mbodj, un autre amateur de lutte, a aussi donné son avis. « Les forces de l’ordre doivent prendre leurs dispositions pour éviter les dégâts car après tout, ils sont là pour le peuple. » Mor Talla Samb, un autre supporter, témoigne : « Beaucoup de jeunes se blessent ou perdent la vie lors des combats de lutte. La lutte fait partie de notre culture mais les jeunes ne prennent pas leurs précautions », dit-il.