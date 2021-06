Visite Macky à Thiès : La forte mobilisation de Diagne Sy Mbengue

Mamadou Diagne Sy Mbengue a fait fort. Le maire de Tivaouane a convoyé 100 bus et plus de 4000 militants pour accueillir le chef de l’Etat

S’il y a quelqu’un qui a relevé le défi de la mobilisation des militants pour rassurer le Président Macky SALL, c’est bien le Maire de Tivaouane Mamadou Diagne Sy Mbengue..

En effet, lors de l’inauguration de l’ISEP de Thies ce 29 juin 2021, Diagne Sy a fait une démonstration de force, en mobilisant sa base politique de Tivaouane dont les militants ont très tôt pris d’assaut les bus prépositionnés à cet effet avec, en bandoulière, banderoles et pancartes au nom et à l’effigie du Maire DSM et du Président Macky Sall.

Venus dz tous les quartiers de la Commune de Tivaouane, ils ont sérieusement ravi la vedette aux militants thiessois dont ils étaient sensés venir en renfort.

Diagne Sy, cette force tranquille aux discours courtois et mesurés, qui ne fait pas trop de bruit peut être qualifié de “faux-lent” de l’arène politique Thiessoise et tivaouanoise, vu sa montée en puissance et la fidélité que lui vouent ses militants qui, à la limite l’admirent et lui vouent un amour, à l’aune de tout ce qu’il fait pour eux, témoignent-ils; notamment les 300 emplois directs et permanents assurés à ses militants ou à leurs enfants ainsi que les appuis permanents lors des évènement tels que Tabaski, Korité, Gamou, Tamkharite…

Fidèle au Président Sall qu’il accompagne depuis la création de son parti l’APR, même en étant Préfet, Gouverneur et même Directeur se cabinet, il aime bien affirmer que son attachement à ce dernier tient du fait qu’il est convaincu que Macky Sall est la clef de l’émergence et de la stabilité du Sénégal.