Voici les pays où les hommes sont les plus infidèles

Il n’est pas rare de voir les hommes mariés entretenir des relations extraconjugales. En Afrique, l’infidélité bat son plein surtout dans certains pays.

Loin de se vanter, ces pays comptent un nombre élevé d’hommes infidèles. Gnadoe Magazine a fait un sondage et quelques recherches afin de vous dévoiler les 10 pays africains où les hommes sont les plus infidèles.

10. Le Burkina

Au Burkina, l’homme marié ne trompe pas mais il entretient des « relations parallèles ». L’enquête révèle qu’un homme sur cinq aurait des relations extraconjugales avec au moins 10 femmes. Un chiffre dix fois moins élevé chez les femmes. Ce n’est donc pas étonnant que nos amis burkinabés apparaissent dans le top 10 des pays africains les plus infidèles.

9. L’Afrique du Sud



Est-ce leur brassage culturel qui pousse les sud-africains à aller voir ailleurs ? L’étude ne nous le dit pas mais on sait que les sud-africains ne sont pas des adeptes de l’infidélité. Les hommes qui ont une fois commis l’adultère en Afrique du sud ont admis se sentir terriblement coupables après l’acte. Pas sûre que ça console certaines, mais c’est déjà ça !

8. Le Ghana

Connus pour leur tempérament passionné, les ghanéens ne figurent pourtant pas en haut de ce classement. Mais l’étude montre que christianisme influence la vie des ghanéens. L’adultère reste un peu tabou chez eux comparé à d’autres pays voisin, même si le taux de divorce augmente chaque année.

7. Le Nigeria

La Nigeria n’est pas seulement le pays de la belle vie ! C’est aussi le pays où l’infidélité est synonyme de d’antidépresseur. Les sondages ont montré que 6 sur 10 hommes nigérians ont une fois eu des aventures extra-conjugales.

6. Le Bénin

Aussi drôle que cela puisse paraître, les béninois ne savent pas seulement faire des portefeuilles magiques. Ils sont aussi forts dans les matches à l’extérieur. En effet, les béninois envahissent de plus en plus les sites de rencontres, les groupes Facebook dans l’espoir de goûter à d’autres saveurs que celles du Bénin.

5. Le Kenya

Ce n’est pas surprenant. Trop de choses se passent au Kényan et pas les moindres. Donc il n’est pas surprenant de trouver des hommes infidèles dans ce pays. Les Kényans croient encore à l’amour et pensent sérieusement que l’on peut aimer une personne toute sa vie.

4. Le Congo

C’est l’autre grande surprise de cette enquête. Qui auraient cru que les congolais puissent être dans ce classement ? Selon l’enquête, les congolais seraient également des amants plus discrets que les autres mais aussi beaucoup plus ouverts d’esprit. 60% d’entre eux considèrent que l’adultère est un acte moralement acceptable.

3. La Côte d’Ivoire

Si Abidjan est le plus doux au monde, c’est peut-être parce que les hommes sont libres de tirer sur tout ce qui bouge. Pays de Kpoclé et surtout de Marplooly, la Côte d’Ivoire est un pays où l’on divorce peu mais où l’on batifole beaucoup. Comme les congolais, les ivoiriens sont très fort pour cacher leur infidélité. Elle occupe la troisième place dans ce classement des pays africains où les hommes sont les plus infidèles.

2. Le Cameroun

Le Cameroun est l’un des pays où l’on est le plus heureux. Cela est peut-être lié au taux élevé d’infidélité. Le Cameroun est le deuxième pays africain où les hommes sont les plus infidèles. L’enquête révèle également que les femmes sont de plus en plus nombreuses à s’inscrire sur les sites de rencontres pour trouver une aventure extra-conjugale.

1. Le Togo

Qui l’aurait cru ? Le récent sondage dévoile que 56% des togolais ont déjà connu une relation d’adultère. L’étude démontre que ce sont les hommes qui sont les plus infidèles. Parmi tous les pays africains où les hommes sont les plus infidèles, le Togo occupe la première place.