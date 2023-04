Voici pourquoi il est dangereux d’utiliser votre téléphone aux toilettes

Si vous avez pour habitude d’emmener votre téléphone portable partout avec vous, même jusqu’aux toilettes, vous devriez stopper immédiatement. Explications.

Certains ne peuvent se passer de leur téléphone et les transportent partout, même jusqu’aux toilettes. Une habitude à proscrire de toute urgence, selon certains experts dont les propos ont été rapportés par le SUN. Comme ces derniers l’ont expliqué, les personnes concernées auraient davantage de risques de contracté l’E.coli, un type de bactérie présent dans les excréments humains. Et bien que la plupart des types d’E.coli soient inoffensifs, certains peuvent causer une infection grave. Ils peuvent notamment être à l’origine de cystite (une infection de la vessie) ou bien causer des infections gastro-intestinales.

Mais ce n’est pas tout. En emmenant leur téléphone aux toilettes, les accros du petit écran encourent d’autres risques comme des infections causées par des bactéries appelées staphylocoques. Concrètement, elles vivent sans danger sur la peau de nombreuses personnes. On les retrouve notamment dans le nez, les aisselles ou les fesses et provoquent une infection si elles parviennent à pénétrer dans la peau par le biais d’une morsure ou d’une coupure. L’infection affecte le plus souvent la peau, entraînant des plaies ou des cloques.

En touchant des surfaces sales et en pianotant, ensuite, l’écran de leur téléphone portable, les enfants et adultes peuvent également se retrouver confronter aux citrobacter, des bactéries présentes dans l’eau, le sol, les aliments et le tractus intestinal des animaux et des humains. Elles peuvent provoquer de vilaines infections des voies urinaires. Chez les bébés, cela peut entraîner une infection du cerveau, connue sous le nom de méningite.

Nettoyez votre téléphone régulièrement

Ces personnes-là peuvent également faire face aux entérocoques, des pathogènes présents dans les intestins humains et dans les organes génitaux. S’ils sont ingérés, ils peuvent provoquer des infections urinaires et parfois une endocardite, une infection rare et potentiellement mortelle de la paroi interne du cœur.

Enfin, si elles parviennent à laisser leur téléphone hors des toilettes ou de la salle de bain, elles pourraient bien échapper à la pseudomonas, un germe présent dans les environnements humides comme les baignoires et les éviers. Il rend rarement les gens très malades, à moins qu’il n’atteigne la circulation sanguine, auquel cas il peut entraîner une septicémie. Il s’agit d’une infection grave pouvant provoquer des symptômes de forte fièvre, de frissons, de confusion et de choc.

Alors pour éviter ce genre de désagréments, plus ou moins graves, il est fortement conseillé de nettoyer régulièrement son téléphone en utilisant des lingettes ou des sprays à base d’alcool. « Ils doivent contenir au moins 70% d’alcool pour désinfecter les coques de téléphone et les écrans tactiles, et cela doit être fait tous les jours si possible« , a déclaré le Dr Primrose Freestone, microbiologiste de l’Université de Leicester.

Par le passé, certaines études ont démontré que nos téléphones portables étaient plus sales que les sièges de toilette.