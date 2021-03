Volley Ball: Le championnat National ouvre ses portes ce vendredi

Comme toutes les disciplines sportives qui étaient en stand-by et qui et reçu le feu vert pour redémarrer leurs activités, la fédération de volley Ball a choisi Thiès pour ouvrir sa saison 2020-2021 avec un tournoi Open prévu du 26 au 28 mars.

Le nouveau directeur technique national, Elhadji Bousso Ndiaye s’est déjà penché sur le site d’hébergement et d’accueil des participants . “Les joueurs vont loger au CNEPS, qui abrite en même temps les compétitions et au stadium Lat Dior” dit-il. Deux catégories sont retenues : celles des seniors hommes et dames en Indoor, c’est à dire le volley en salle, plus les paires qui vont faire du Beach volley pratiqué en plage. Pour cela un espace a été aménagé pour les paires d’équipes. Les délégations vont arrivé vendredi, avant d’entrer en lice le lendemain Samedi. Les finales sont prévues le dimanche matin toujours au CNEPS” poursuit-il.

Sur le nombre de participants, il ajoute que “14 équipes ont confirmé leur engagement, mais toutes les régions sont conviées et celles qui n’ont pas encore de club vont déplacer leurs responsables pour venir voir comment préparer les compétitions à venir” explique le directeur. Et en dehors de tout ça, “l’innovation et la réflexion sont axées sur le slogan “UN JOUEUR, UN COCOTIER” afin de reboiser le CNEPS et les zones ciblées. Ce tournoi est si important que j’exhorte les Thiéssois à venir en masse, car c’est un évènement qui n’aura pas lieu tous les jours. Cela peut créer un sursaut, pour que Thiès retrouve sa place dans le Volley Ball national a fait savoir Ass Bousso Ndiaye.