Wally et l’héritage de son papa

Dans un entretien avec E media, Wally Ballago Seck déclare qu’il est sur les traces de son défunt père. « Thione a tout anticipé. D’ailleurs, c’est Kunta Kinte qui gère son legs (Rire…). C’était pour rigoler mais il m’a bien préparé pour gérer ce qu’il a laissé. Il était fier de son fils et il était fier de son groupe. Après son décès, je suis resté presque deux mois sans produire. Vous savez, mon père ne badinait pas avec le travail. Il était très rigoureux et avait un amour pour son travail. C’était un homme digne, un homme pur, jovial et véridique. Je vais vous rappeler une anecdote. Huit jours après les disparitions de ma grande sœur et de mon grand-père, Thione est parti jouer. Il respectait les contrats. Il y a des gens qui disent que je devais rester plus de deux mois avant de remonter sur scène. Pourtant, j’ai des contrats à respecter. Je paye des gens et il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi. J’en suis sûr que si c’était moi qui étais décédé mon père allait remonter sur scène après le 8e jour. Parce que c’est un gars rigoureux qui aimait travailler.3

Articles similaires