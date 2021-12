Wally Seck signe deux contras avec deux concurrents de téléphonie. Quel paradoxe !

Depuis quelques jours, les commentaires vont bon train au sujet des natures de contrats que le chanteur Wally Seck signe avec les opérateurs et des entreprises de téléphonie et les marques mobiles money comme Orange et Wave.

Tout a commencé sur tweet d’un internaute bien suivi sur l’oiseau bleu : « Wally Seck a paraphé un contrat avec la marque Samsung pour leurs smartphones. Un an après, l’artiste fait la publicité de TCL qui fait également des smartphones. Hier matin, l’enfant chouchou de la musique sénégalaise a signé un contrat d’ambassadeur chez l’opérateur financière Wave. Et pour colorer le tout, le soir, le chanteur fait le show devant le siège d’Orange »

Ce dernier de se s’interroger : « soit c’est Wally Seck qui ne respecte pas les gens « Yabaté », soit ceux qui ficèlent les contrats qui sont nuls. Ou peut-être aussi, c’est de petits contrats pas bien rémunérés qui ne permettent pas de « serrer » l’artiste. Si tel est le cas, et que vous savez que vous n’avez pas de contrôle sur l’artiste, il faut éviter de grosse communication parce qu’il travaille avec la concurrence, vous serez ridicule ». Dixit Tidiane

A en croire le journaliste blogueur Papa Ismaila Dieng, très influent sur les réseaux sociaux, c’est ça qui crée des problèmes à Wally Seck : « Lii moo key indil problème avec les promoteurs de spectacles. Amoon na kou ko yobou woon Paris après diko reprocher que Wally dafa dieul contrat sur son contrat pour jouer un deuxième concert pour un autre promoteur pendant le même voyage »

« Le contrat avec Samsung était arrivé à son terme presque un an avant que Wally Seck ne signe avec TCL. L’artiste, en général, est très regardant sur ça. Je ne sais pas ce qui lui ai arrivé avec, les deux marques mobiles money », s’interroge Mamour sur Twitter.

Nous y reviendrons.