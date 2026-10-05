Week-end macabre : sept morts entre Kaolack, Touba, Matam et Dakar

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Entre le vendredi soir et ce dimanche 4 octobre 2026, Seneweb a recensé sept décès à Kaolack, Touba, Matam et Dakar. Ils sont dus à des effondrements, à une noyade, à une électrocution et à la découverte d’un corps sans vie sur la Corniche.

Vendredi 2 octobre : un forgeron électrocuté à Yeumbeul

Vers 17 h, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a saisi le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul d’un décès par électrocution à Darou Salam 2. Les policiers ont trouvé le corps de K. Seye, âgé d’environ 22 ans, dans son atelier, couché sur le dos, avec des brûlures à la poitrine et sur d’autres parties du corps. Selon les renseignements recueillis sur place, ce forgeron manipulait les câbles électriques pour arrêter les machines, à la demande de son oncle, avec qui il partageait l’atelier et qui voulait partir à la prière.

Samedi 3 octobre : un sans-abri retrouvé mort sur la Corniche

Vers 18 h, le commissariat d’arrondissement de Rebeuss a été avisé de la découverte d’un corps sans vie à la porte du Troisième Millénaire, sur la Corniche Ouest. Il s’agit de J. P. Cordozo, sans domicile fixe, âgé de 72 ans. L’homme, mince, mesurait environ 1,60 m et avait les cheveux blancs. Il gisait en plein air, sur le côté gauche, avec une paire de béquilles à ses côtés. Son corps ne présentait aucune blessure apparente. Selon les renseignements recueillis, il avait subi plus de six mois auparavant un accident de la circulation qui lui avait fracturé la jambe gauche et semblait l’avoir affaibli. Les sapeurs-pompiers ont transporté le corps à l’hôpital Fann pour déterminer les causes du décès. Une enquête est ouverte.

Nuit du 3 au 4 octobre : un maître coranique meurt dans l’effondrement de son Daara à Kaolack

Vers 23 h, le commissariat central de Kaolack a été saisi de l’effondrement de la dalle d’une maison abritant un Daara au quartier Passoire. Il s’agit d’un bâtiment R+1 dont une partier sert d’appartements privés au maître coranique et à sa famille. Son épouse et leurs enfants, présents à l’intérieur, ont été extraits par les sapeurs-pompiers. L’effondrement a surtout touché la section abritant la chambre du marabout. Les sapeurs-pompiers, appuyés par le Génie militaire, ont mené d’importantes opérations de déblaiement, qui ont nécessité la démolition d’une partie du bâtiment. Elles se sont déroulées en présence du préfet du département et d’un représentant de la mairie. Vers 6 h, les secours ont découvert le corps sans vie du maître coranique, M. L. Talla, âgé d’environ 45 ans. La chute d’une partie de la structure sur une concession voisine a causé d’importants dégâts matériels, sans autre victime. Une enquête est ouverte.

Dimanche 4 octobre : un mur s’effondre sur des enfants à Touba

À 11 h 45, le commissariat spécial de Touba a été informé de l’affaissement d’un mur sur deux enfants à Touba Alomga. Il s’agit d’un mur de clôture délabré, avec un poteau en ciment dont les fers ne tenaient plus. Une partie du mur s’est effondrée sur des enfants qui jouaient à côté. E. H. Kontey, 4 ans, né à Touba et domicilié à Alomga (quartier Touba Ndiarème), est mort sur le coup. N. Niang, 4 ans, domiciliée dans le même quartier, a été acheminée à l’hôpital Matlaboul Fawzaini avant l’arrivée des policiers. Les sapeurs-pompiers ont déposé le corps de E. H. Kontey à la morgue de cet hôpital pour autopsie. Le parquet est avisé et une enquête est ouverte.

Dimanche 4 octobre : une dalle s’effondre à Matam

À 12 h 30, le commissariat central de Matam a été saisi de l’effondrement de la dalle d’une case construite à l’intérieur d’une maison du quartier Gourel Serigne. Les policiers y ont trouvé le corps sans vie de L. Mangane, âgée d’environ 40 ans, ménagère, domiciliée dans ce quartier. Deux personnes sont grièvement blessées : A. Mbodji, 30 ans, ménagère, née à Bokoudialobé et domiciliée à Gourel Serigne, et A. Mangane, 21 ans, né à Matam et domicilié à la même adresse. Les sapeurs-pompiers ont évacué les blessés à l’hôpital régional de Matam. Le corps de L. Mangane a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ourossogui pour autopsie. Le parquet est avisé et une enquête est ouverte.

Parcelles Assainies : une mère et son fils morts noyés

Après de fortes pluies, vers 18 h 45, l’affaissement du mur d’une maison à l’unité 7 a été signalé, avec le décès de deux personnes. Le commissaire des Parcelles et ses éléments ont trouvé ce dimanche deux corps sans vie sur la terrasse : ceux de A. Ngom, environ 25 ans, et de son fils M. Gningue, environ 4 ans. Un voisin, témoin, a expliqué que la force de la pluie aurait fait céder le mur de clôture, provoquant une entrée massive d’eau dans le domicile et la noyade des victimes. Les tentatives pour les sortir de l’eau sont restées vaines. Le niveau élevé de l’eau a rendu l’extraction difficile, mais les policiers ont traversé les eaux, fait les constatations et remis les corps aux sapeurs-pompiers. Ceux-ci les ont transportés à la morgue pour autopsie. Un climat de tristesse et de consternation y règne toujours. L’enquête du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies se poursuit.

Seneweb